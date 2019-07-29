أخبار العُملات الأجنبية اليوم بالبنوك المِصرية 29 يوليو| شامل أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني- خِتام التعاملات

يقف الجميع من المتعاملين مع القطاعات المالية في العالم موقف الترقب والرصد صباح كل يوم ومع بداية التعاملات حتى ختامها مروراً بمنتصفها للإجابة على سؤال هو الأهم في قطاع تداول العملات، كم سعر العُملات الدولية اليوم مقابل العملة الوطنية المحلية، وعن الحديث عن العملات الدولية لن نجد قطعاً أهم من العملة الأمريكية الدولار والعملة الأوروبية اليورو والعملة البريطانية الجنيه الإسترليني.

ومن هذا المنطلق المصرفي والمالي المؤثر والهام، نُقدم لكم تقرير الاثنين 29 يوليو حول احدث سعر صرف تم إعلانه حتى الساعة من قبل البنوك بمصر حول أسعار صرف كل من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية بمصر الجنيه المصري، وسنوضح لكم في إطار سرد ورصد أخبار قطاع العملات الأجنبية والدولية بمصر أعلى سعر شراء معروض وأقل سعر بيع مطلوب لتلك العُملات داخل بنوك مصر اليوم.

كم سعر الدولار اليوم في مصر 29 يوليو

أعلن المركزي المصري بتاريخ تعاملات اليوم 29 يوليو، أن أحدث سعر شراء مُعلن للعملة الأمريكية الدولار اليوم هو 16.5389جنيه وأن أخر سعر بيع مُعلن اليوم للدولار وفق بيان المركزي بمصر هو 16.6389 جنيه وللإجابة على سؤال كم سعر الدولار الآن بالبنك الأهلي المصري نجد أن سعر الشراء عند 16.54 وسعر البيع اليوم عند 16.64 جنيه.

ومع المتابعة ننقل لك، أعلى سعر شراء للدولار تم عرضه اليوم الاثنين داخل مصارف مصر وبنوكها المالية، فوجدنا أن سعر الشراء الأعلى معروض وفق بيانات بنوك البركة والتعمير والإسكان وكريدي اجريكول ومصرف أبو ظبي وسايب والأهلي المتحد وذلك بسعر 16.55 جنيه ووجدنا سعر البيع المُعلن بنفس البنوك 16.65 وعن أقل البنوك في سعر بيع الدولار اليوم بمصر وجدنا بنكي الكويت الوطني والتجاري الدولي بسعر بيع 19.62 وبسعر شراء 16.5.

كم سعر اليورو اليوم الاثنين 29 يوليو بمصر

أعلن البنك المركزي بمصر في ختام تعاملاته الاثنين 29 يوليو سعر شراء للعملة الأوروبية عند 18.3962 جنيه، وسعر بيع 18.5091 جنيه، وعن سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الاثنين بالبنك الأهلي المصري فكان سعر الشراء المعروض ختام التعاملات 18.3826 جنيه، وسعر البيع المطلوب حتى أخر ساعات التعامل هو 18.5336 جنيه.

ووجد وفق تتبع مؤشرات اليوم الاثنين أن أعلى سعر لليورو شراء ببنوك مصر كان معروضاً من بنك بمصرف أبو ظبي عند سعر 18.421 جنيه، وسعر البيع اليوم الاثنين ختام التداول بمصرف أبو ظبي 18.556، وجاء وفق بيانات ختام تداولات الاثنين أقل سعر بيع مطلوب الآن لليورو بالمصرف العربي عند 18.506 وكان سعر الشراء بالمصرف ختام التعاملات 18.39 جنيه.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر 29 يوليو

أعلن البنك المركزي الاثنين 29 يوليو سعر شراء معروض مع ختام التعاملات للجنيه الإسترليني عند 20.3395 جنيه، وسعر بيع 20.4559 جنيه، فما هو سعر الجنيه الإسترليني اليوم للشراء بالبنك الأهلي المصري وجدناه 20.2962 جنيه، وسعر البيع 20.612 جنيه.

وبمتابعة ختام التداول على الجنيه الإسترليني اليوم ببنوك مصر، وجدنا أن أعلى سعر شراء له الاثنين 29 يوليو كان ببنك الاستثمار العربي 20.484 جنيه، وكان سعر البيع في بنك الاستثمار الاثنين 20.749، ووفق متابعة ختام التعاملات مساء الاثنين تبين أن أقل سعر تم طلبه لبيع الجنيه الإسترليني هو بالمصرف العربي عند 20.57 جنيه، ووجدنا سعر الشراء المعروض للجنيه الإسترليني بالمصرف العربي 20.436.