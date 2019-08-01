أخبار العُملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية 1 أغسطس ختام التعاملات| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

أسعار العملات الأجنبية والدولية اليوم الأول من أغسطس 2019، ليست كغيرها من الأيام فهو اليوم الذي جاء بعد قرار مالي هام اتخذه الفيدرالي الأمريكي حيال معدل الفائدة، وجاء بخفض ذلك المعدل بربع النقطة المئوية، ولا شك أن للقرار تأثيره الحتمي المباشر على سعر الدولار أضف لذلك تأثيرات انسحاب بريطانيا من التكتل الاقتصادي الأكبر بالعالم الاتحاد الأوروبي.

ومن هنا قرار مؤثر للفيدرالي على سعر الدولار انسحاب مؤثر من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق منتظر، كل هذا له تأثيراته محلياً لأسعار الدولار والجنيه الإسترليني واليورو أمام الجنيه المصري، وهذا ما سنلاحظه بالأرقام عبر التحليل والرصد التالي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ليوم الخميس 1 أغسطس 2019 ختام تعاملات اليوم.

كم هو سعر الدولار اليوم في مصر 1 أغسطس 2019

أعلن اليوم المركزي المصري بتاريخ 1-8-2019 أن السعر المُحدد والمُقيم للدولار جاء 16.5178 جنيه وذلك للشراء، وتقرر سعر بيع العملة الأمريكية اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري عند 16.6175 جنيه، والآن هيا بالأرقام نتعرف على متوسطات البيع والشراء للورقة الخضراء داخل البنوك اليوم، وذلك كما أقرتها مؤشرات نهاية التعاملات.

سجل الدولار الأمريكي 1-8-2019 سعر شراء ببنوك مصر من 16.49 جنيه إلى 16.54 جنيه مسجلاً تراجع عن اسعار الأمس تأثراً بقرار الفيدرالي، ثم جاء سعر البيع من 16.59 جنيه إلى 16.64 جنيه، وسجل بنكي الاستثمار العربي والعقاري المصري أعلى سعر للشراء اليوم، وجاء بنك الإسكندرية بأقل سعر بيع اليوم.

كم هو سعر اليورو اليوم الأول من أغسطس بمصر

بيان المركزي المصري الأول من أغسطس جاء مُحدداً لسعر شراء اليورو عند 18.4124 جنيه، ومُحدداً السعر المُعلن للبيع ختام الجلسات للتداول اليوم عند 18.5285 جنيه، ولكن ما هي المتوسطات المقررة اليوم لشراء وبيع العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه بالبنوك بمصر.

جاء اليوم سعر شراء اليورو بتاريخ 1-8-2019 بالبنوك من 18.152 جنيه إلى 18.399 جنيه، ووجدنا أن سعر البيع الخميس ختام التعاملات لليورو من 18.382 جنيه إلى 18.551 جنيه، وسجل البنك المصري الخليجي الخميس ختام تعاملات الأول من أغسطس أعلى سعر لشراء اليورو اليوم، وسجل بنك الإسكندرية 1 أغسطس أدنى وأقل سعر للبيع للعملة الأوروبية.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر 1-8-2019

جاء بيان التعاملات الأخير وفق مؤشرات الجلسات عن المركزي المصري 1-8-2019 لسعر شراء العملة الانجليزية الجنيه الإسترليني عند 20.1302 جنيه وسعر البيع عند 20.2451 جنيه، وهيا بنا نُلقي الضوء على أخر متوسطات أسعار الشراء والبيع للعملة البريطانية بمصر اليوم.

تراوح سعر شراء الإسترليني 1-8-2019 ببنوك مصر من 19.933 جنيه إلى 20.436 كاسرة حاجز 20 جنيه بسبب تأثرات تراجع الإسترليني، وللبيع اليوم من 20.178 جنيه إلى 20.612 جنيه، وسجل المصرف العربي اليوم أعلى شراء للإسترليني سعراً، وسجل أقل سعر بيع لإسترليني اليوم بنك الإسكندرية.