أخبار العُملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية 7 أغسطس مُنتصف التعاملات| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تقرير مؤشرات أسعار وأخبار العُملات الأجنبية مع بداية منتصف تعاملات الأربعاء 7-8-2019 بالبنوك وقطاع التداول النقدي والمصرفي المصري، نُقدمه وفق نشرات البنوك الدورية متضمنة احدث سعر للعملات الدولية بعد بداية التعاملات واستهلال فترة منتصف التعامل والتداول على الدولار الأمريكي وسط ترقب شديد لمؤشرات أسعاره واليورو الأوروبي وأخيرا الجنيه الإسترليني.

ويترقب الجميع عدة تأثيرات اليوم قد تتسبب في تراجعات مستقبلية للدولار تحديداً أمام الجنيه، وكان في مُقدمة تلك المؤثرات تصريحات المركزي المصري أمس بارتفاع مستوى احتياطي مصر النقدي من النقد الأجنبي بمعدل 560 مليون دولار في شهر واحد فقط، هذا بالإضافة لعدة مؤثرات عالمية في مقدمتها قطعاً ضعف النمو الأمريكي، فيها بنا نرصد أخبار العملات الدولية الآن بالبنوك المصرية.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

سوف نبدأ بالعملة البريطانية لرصد احدث نتائج تداولها حتى منتصف اليوم ونتائج ساعات التداول عليها مقابل الجنيه، ومن المُفيد البداية ببيانات نشرات المركزي المصري حول سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم 7-8-2019 والذي جاء عند 20.1061 جنيه، والبيع اليوم عند 20.2231 جنيه.

وجاءت تقارير تعاملات الساعة ليوم 7/8/2019 لتجد سعر شراء الجنيه الإسترليني حتى أخر نقطة للتداول يتحرك من 19.90 جنيه إلى 20.07 جنيه، وهنا من المهم الإشارة ان أعلى سعر للشراء جاء بالمصرف العربي الدولي لليوم الثاني على التوالي، وعن سعر البيع وجد أنه يتراوح اليوم 7/8/2019 من 20.21 جنيه إلى 20.57 جنيه وتواجد مؤشر البيع الأقل بتاريخ اليوم ببنك الإسكندرية.

كم سعر اليورو اليوم بمصر

تم الإعلان عن معدل سعر شراء اليورو 7-8-2019 بمصر وفق نشرة اليوم الرسمية من المركزي المصري 18.4575 جنيه، وجاءت بيانات ونشرات المركزي لسعر البيع الخاص بعملة اليورو مقابل الجنيه 18.5706 جنيه، والآن ننتقل لخطوة التعرف على متوسطات السعر بالبنوك المختلفة لليورو بتاريخ 7 أغسطس 2019.

من سعر 18.35 جنيه إلى 18.49 جنيه جاء سعر شراء اليورو اليوم، وجاء بنك عودة كأعلى سعر حتى تلك الساعة بين بنوك مصر، ومن سعر 18.50 إلى 18.71 جاء سعر بيع اليورو الآن، وجاء بنك المصرف العربي كأقل البنوك في سعر بيع اليورو بتاريخ ساعة التداول الحالية.

كم سعر الدولار اليوم في مصر

يترقب الجميع سعر الدولار على مدار الساعة، وذلك وسط توقعات تتزايد يوماً بعد يوم أن الدولار يتجه للانخفاض، وجاء الدولار اليوم 7/8/2019 شراء 16.493 وبيع 16.621 وهذا وفق نشرة المركزي الرسمية الآن ونلاحظ قطعاً تراجع طفيف عن نشرة أمس، والعبرة ليس بقيمة التراجع ولكن بان التراجع فعلا يحدث ومستمر، وما هو سعر الدولار بالبنوك الآن؟

من سعر 16.48 جنيه إلى 16.52 جاء سعر شراء الدولار بتاريخ 7-8-2019 وكان مصرف أبو ظبي وبنك سايب وعودة والكويت الوطني الأعلى اليوم الأربعاء في سعر الشراء، ومن سعر 16.58 جنيه إلى 16.62 جاء سعر بيع الدولار حتى الساعة وكان بنك الإسكندرية وقناة السويس والأهلي المتحد الأقل في السعر المُخصص لبيع الدولار اليوم للمتعاملين.