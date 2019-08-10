أخبار العُملات الأجنبية اليوم بمصر 10 أغسطس وفق أخر مؤشر قبل يوم السبت| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

أسعار العملات بمصر 10 أغسطس 2019، نتعرف عليها عبر هذا التقرير الإعلامي والمالي والذي يُحدد أسعار تلك العُملات الأجنبية والدولية وذلك عند النقطة الأخيرة لمؤشرات التعاملات النقدية قبل يوم السبت 10-8-2019 ووفق ما أكدته بيانات وأسفرت عن نتائج تعاملات قطاع الصرف المصري لختام جلسات أيام الأسبوع الماضي وقبل العًطلات الرسمية لبنوك مصر.

وهذا التقرير لأسعار العملات 10 أغسطس 2019، سيحدد سعر كل عملة أجنبية بالبنك المركزي، ويحدد مؤشر كل عملة أجنبية بالبنوك، ويرصد أحدث أخبار العملات الدولية حتى الساعة محلياً وان جد جديد عالمياً.

كم هو سعر الدولار اليوم بمصر

وعن أسعار الدولار اليوم 10-8-2019 نرصدها أولاً كما جاء بيها حتى الساعة البنك المركزي المصري، والذي أكد على سعر مُحدد ومعلن لشراء الدولار من أخر ساعة تداول إلى الآن عند 16.503، وحدد سعر مُعلن لبيع الدولار من آخر نقطة لمؤشر التداول العام على العملة الأمريكية للبيع عند 16.626 جنيه.

ونأتي للمتوسط المرصود لأسعار الشراء ولأسعار البيع التي تراوحت في مجملها لشراء الدولار من المتعاملين من قبل المصارف والبنوك من 16.48 إلى 16.52، ويُعطي حتى الساعة الأخيرة بنك قناة السويس أعلى سعر شراء، أما مُعدل ومتوسط البيع للدولار فجاء بنكيًا حتى يوم السبت من 16.58 جنيه إلى 16.62جنيه.

كم هو سعر اليورو اليوم بمصر

أما العملة الأوروبية وعن أحدث وأخر أخبار اليورو ليوم 10 أغسطس 2019 جاء الشراء بالبنك المركزي وفق أخر ساعة لمؤشر تداول اليورو بمصر نهاية الأسبوع المالي الماضي عند 18.462 وبيع 18.606، وما هو أخر سعر لليورو مُسجل بالبنك الأهلي المصري شراء 18.46 بيع 18.65.

وعموماً تراوح سعر الشراء من 18.31 – 18.50 وتراوح سعر البيع من 18.62 – 18.71 جنيه، وكانت تلك بيانات أسعار بيع وشراء وتداول اليورو بمصر من نهاية الأسبوع إلى تاريخ 10-8-2019.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر

كما جاءت بيانات ساعة التداول لنهاية الأسبوع الماضي قبل السبت 10 أغسطس لشراء الجنيه الإسترليني عبر بيان المركزي المصري جاء السعر للشراء عند 20.033 جنيه والبيع 20.189ج، وعن سعر العملة الانجليزية عند أخر مؤشرات التداولات بالبنك الأهلي المصري فكانت شراء 19.972، وبيع 20.234ج.