أخبار العُملات الأجنبية اليوم بمصر 18 أغسطس| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

بدأ أسبوع ما بعد عُطلة الأعياد يشهد للعملات الأجنبية داخل مصر بعض المكاسب أو على أقل تقدير تماسك واضح، وذلك بعد أن بدأت أجواء الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين تنحسر نوعاً ما مع هدوء توترات الخليج جزئياً وهذا أدى أن يتوقف التهاوي ولو مؤقتاً للعديد من العملات الأجنبية وفي مُقدمتها الدولار، وهذا تقرير يوضح أحدث أسعار الدولار وأيضاً أسعار الجنيه الإسترليني وأسعار اليورو 18 أغسطس 2019 الموافق اليوم الأحد بالبنوك المصرية.

كم سعر الدولار اليوم بمصر

بدأت أسعار الدولار منذ بداية العمل البنكي داخل القطاع المصرفي منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي تشهد ارتفاع أمام الجنيه، ليصل مُجمل ارتفاع الدولار من يوم الأربعاء إلى اليوم الأحد إلى ما يقرب 4 قروش وهذا وان كان ليس بالمعدل الكبير إلا أنه يؤشر على تماسك للعملة الأمريكية قلما وجدناه خلال شهور العام 2019 والتي شهدت التراجعات الأكبر للدولار محلياً وعالمياً.

ومن سعر 16.52 جنيه إلى سعر 16.55 جنيه جاءت أسعار الدولار للشراء اليوم الأحد 18 أغسطس بالبنوك المصرية، ومن سعر 16.62 جنيه إلى سعر 16.65 جنيه جاءت أسعار الدولار للبيع 18 أغسطس بالبنوك، ليُعلن المركزي المصري مع بدايات ساعات صباح اليوم سعر شراء 16.531 جنيه وسعر بيع 16.657 جنيه.

كم سعر اليورو اليوم بمصر

من سعر 18.237 جنيه لسعر 48.49 جنيه سجلت اليوم العملة الأوروبية بالبنوك المصرية سعر للشراء، ومن سعر 18.479 جنيه لسعر 18.70 جنيه سجل اليورو الأحد 18 أغسطس سعر للبيع، كما جاء منشور اليوم للمركزي المصري عن سعر شراء اليورو الأحد 18.432 وسعر بيع 18.579 جنيه، وذلك وفق نتائج التداول اليومية وحسب حركة مؤشرات البيع والشراء.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد بمصر

تشهد العملة الإنجليزية مع اقتراب الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي حالة من عدم الثقة انعكست على أسعارها بالتذبذب الواضح وظلت الرؤية تسير نحو توقعات انخفاضها، وتراوحت أسعارها اليوم الأحد للشراء من 19.9 جنيه إلى 20.08 جنيه، وسجلت أسعار بيع الجنيه الإسترليني اليوم 18 أغسطس ببنوك مصر 20.13 جنيه إلى 20.35 جنيه.