أخبار العُملات الأجنبية بالبنوك المصرية خِتام تعاملات الأحد 4 أغسطس| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

تعصف تلك الأيام المتغيرات المالية بالعملات الدولية، فقرار بخفض الفائدة الأمريكية وسوم تجارية منتظرة من واشنطن ضد بكين تُضعف النمو الاقتصادي العالمي أكثر وخروج مُرتقب دون أي اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي، كل هذا كفيل أن يجعل من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كأهم عملات دولية على الساحة تحت منظار الترقب المالي خشية التهاوي الكبير.

واليوم لكم تقرير ختام تعاملات بنوك مصر الأحد من بداية الأسبوع المالي الموافق 4 أغسطس 2019، نطرح فيه احدث أخبار العملات الأجنبية من معدلات البيع والشراء، فضلاً عن أسعارها المتداولة داخل القطاع المصري للبنوك والمصارف حتى أخر مؤشر لتداول ساعات اليوم من غلق البنوك .. فإليكم التفاصيل.

سعر الدولار اليوم بمصر 4 أغسطس 2019

سجل البنك المركزي المصري 4 أغسطس 2019 سعر لشراء العملة الأمريكية والورقة الخضراء الدولار عند 16.4975 بتراجع 2 قرش عن سعر الأسبوع الماضي بختام تعاملاته، وسعر بيع 16.5975 بتراجع أيضاً 2 قرش عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء مُعدل شراء الدولار 4-8-2019 من 16.48 ج – 16.52 ج، وسجل متوسط سعر بيع الأحد من 16.58 ج إلى 16.62 ج، وجاءت بنوك البركة والمشرق وسايب والأهلي اليوناني والاستثمار العربي، كأعلى بنوك عرضاً في سعر شراء الدولار، وجاءت بنوك القاهرة والتجاري الدولي والمصرف المتحد، كأقل البنوك في سعر البيع.

سعر الجنيه الإسترلني اليوم بمصر 4-8-2019

سجل البنك المركزي للجنيه الإسترليني 4-8-2019 ليوم الأحد سعر شراء 20.0577 ج بتراجع سبعة قروش عن سعر نهاية الأسبوع المنصرم، وسجل للبيع اليوم الأحد 20.1709 ج بتراجع سبعة قروش أيضاً عن سعر بيع نهاية الأسبوع المُنقضي.

وتراوح سعر شراء الإسترليني 4 أغسطس 2019 من 19.896 جنيه إلى 20.448 جنيه، وللبيع من 20.136 إلى 20.612 في تراجعات واضحة عن أسعار الأسبوع الماضي، وسجل بنك العقاري المصري أعلى سعر لشرائه، وسجل بنك مصر وبنك بلوم أقل سعر في بيع الجنيه الإسترليني ختام تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم بمصر 4 أغسطس

سجل المركزي اليوم 4 أغسطس 2019 سعر شراء لليورو 18.3238 جنيه بتراجع 8 قروش عن أسعار أخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسعر بيع 18.4415ج بتراجع ثمانية قروش أيضاً عن ختام جلسات الأسبوع الماضي من يوم الخميس، لتسجل العملة الأوربية هي الأخرى تراجعات اليوم.

وتراوح سعر اليورو 4 أغسطس 2019 من 18.236 ج للشراء، إلى 18.399 ج، وتراوح سعر اليورو بيع من 18.426 ج إلى 18.534 ج، وسجل بنك العقاري المصري 4-8-2019 أعلى سعر شراء، وسجل بنك الإسكندرية لليوم الخامس أقل سعر بيع.