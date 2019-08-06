أخبار العُملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس| سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

قرارات مُتتابعة من قبل الرئيس الأمريكي تتلاعب بالعملات الدولية كما تتلاعب الرياح بالأشجار الهشة، فبعد أن مارس ترامب كل صنوف حربه التجارية ضد الصين، ها هو قرار أمريكي جديد يضع العملة الصينية على قوائم العملات التي تتلاعب بطرق غير شرعية بعملتها المحلية، هذا القرار قد يحدث تأثيرات بأسعار العملات الدولية من دولار ويورو وجنيه إسترليني وفق ردة فعل بكين.

واليوم نقدم تقرير أسعار العملات الأجنبية داخل القطاع المالي بمصر بتاريخ 6-8-2019 وحسب ما تمخضت عنه بيانات ساعات التداول من بداية اليوم لمنتصف التداول وفق الجلسات الصباحية وجلسات الظهيرة للبنوك المصرية، والأسعار تتضمن مؤشرات صرف وتداول الدولار واليورو والجنيه الإسترليني عند احدث مؤشرات تداول الثلاثاء أمام الجنيه المصري.

كم سعر اليورو بمصر – منتصف التعاملات

سجلت العملة الأوروبية منتصف التعامل اليوم الثلاثاء 6-8-2019 سعر شراء 18.426 جنيه وفق مؤشر المركزي المصري، وسعر بيع تم إعلانه من المركزي المصري عند 18.568 جنيه، ويتبقى أن نتابع متوسطات البيع والشراء للأسعار الخاصة باليورو الآن مع منتصف تعاملات اليوم.

تراوح سعر شراء منتصف التعاملات اليومية للعملة الأوروبية بالبنوك المصرية من 18.23 جنيه إلى 18.499 جنيه، ليسجل بذلك منتصف تعاملات اليوم كأعلى سعر للشراء مصرف أبو ظبي، ثم تراوح السعر المُعلن للبيع بمنتصف تعاملات اليوم على اليورو من 18.506 كأقل سعر يمكن أن تتحصل بيه على اليورو من بنك المصرف العربي الدولي، وأعلى سعر بيع 18.707.

كم سعر الدولار اليوم بمصر – مُنتصف التعاملات

ومع بداية تعاملات وحتى منتصفها الثلاثاء 6-8-2019 أعلن المركزي بمصر وفق بيانه الأحدث سعر شراء 16.485 جنيه للدولار، وسعر بيع 16.607 جنيه للدولار، ومعنا نتابع وفق حركة المؤشرات الآن متوسط الشراء وأيضاً متوسط البيع للعملة الأمريكية من بيانات البنوك المصرية حتى الساعة.

تراوح سعر شراء منتصف التعاملات للعملة الأمريكية الدولار 6-8-2019 من 16.49 جنيه إلى 16.52 جنيه لتسجل عدة بنوك أعلى سعر الآن لشراء من الجمهور وهي بنوك عودة والاستثمار العربي والأهلي الكويتي، وكان معدل ومتوسط سعر البيع للدولار منتصف تعامل اليوم من 16.59 جنيه كأقل سعر للبيع بالبنك الأهلي المتحد، إلى 16.62 جنيه وذلك كأعلى سعر لبيع الدولار حتى الساعة.

كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم بمصر – منتصف التعامل

جاء بيان منتصف تعاملات الثلاثاء 6-8-2019 لشراء الجنيه الإسترليني عند 20.041 جنيه، وجاء بيان البيع بمنتصف التعامل عند 20.196 والمؤشرات السابقة هي مؤشرات البيع والشراء وفق إعلان المركزي المصري، فماذا عن البنوك المصرية اليوم كأسعار معلنة للجنيه الإسترليني.

تأرجح سعر شراء العملة البريطانية منتصف التعامل من 19.9 جنيه إلى 20.448 ليُعطي بذلك البنك العقاري أعلى أسعار الشراء منتصف تعاملات البنوك، وعن البيع تراوح السعر للجنيه الإسترليني من 20.199 جنيه ليسجل كريدي أجريكول أقل أسعار البنوك في عرض البيع، إلى سعر بيع 20.612 كأعلى سعر بيع مطلوب في الجنيه الإسترليني اليوم بمصر.