أخبار العُملات العربية اليوم الأول من أغسطس بالبنوك المصرية| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

سعر العملة السعودية الريال اليوم بالإضافة لأسعار العملات العربية من الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي داخل البنوك المصرية، تقرير مالي واقتصادي له أهميته الكبرى خاصة داخل اقتصاد يعتمد على التصدير الكبير للأسواق العربية عموماً والخليجية خصوصاً، فضلاً عن اعتماد الاقتصاد المصري لحد بعيد على التحويلات النقدية من عملات الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي لداخل قطاع النقد بمصر عبر العمالة المصرية الكبيرة والضخمة بتلك الدول.

وعليه إليكم تقرير الأول من شهر أغسطس ليوم الخميس مع بداية تعاملات الصباح الخاصة بأهم العملات العربية تصدراً داخل الطلب والعرض والشراء والبيع بالبنوك والمصارف المصرية من ريال سعودي ومعه دينار كويتي بالإضافة للدرهم الإماراتي.

كم سعر الريال السعودي اليوم الأول من أغسطس 2019

صدر بيان المركزي المصري صباح الأول من شهر أغسطس 2019 موضحاً سعر الشراء مع مؤشرات بداية التعاملات للعملة السعودية الريال عند 4.4040 جنيه، وصدر بيان سعر البيع عند 4.4307 جنيه، وهيا بنا وفق رصدنا لنتائج بداية التعاملات حتى اللحظة نوضح متوسطات أسعار الريال السعودي الخميس مقابل الجنيه.

تراوح سعر الريال 1 أغسطس 2019 بمصر للشراء من 4.331 جنيه إلى 4.407 جنيه، ووجدنا سعر البيع للريال السعودي الخميس يتراوح في بنوك مصر من 4.423 جنيه إلى 4.48 جنيه، وسجل اليوم البنك الأهلي الكويتي الأول من أغسطس أعلى سعر لشراء الريال السعودي بمصر، ووجدنا أقل سعر بيع يمكنك الحصول عبره على الريال من بنك الإسكندرية.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 1 أغسطس بمصر

أعلن البنك المركزي بمصر 1 أغسطس 2019، أن السعر المُعلن مع صباح اليوم لشراء الدرهم الإماراتي هو 4.4965 جنيه، والسعر الذي حدده المركزي اليوم 1-8-2019 لبيع الدرهم الإماراتي هو 4.5245 جنيه، وعن متوسطات أسعار البنوك للبيع والشراء بتاريخ صباح الخميس اليوم للدرهم الإماراتي فسوف نوضحها لك وفق أحدث مؤشر الآن للتداول.

سجل الدرهم الإماراتي 1-8-2019 داخل مصر سعر شراء يبدأ عند 4.469 جنيه وينتهي عند 4.503 جنيه، ووجدنا مع صباح اليوم وبداية التعاملات سعر بيع الدرهم الإماراتي الأول من أغسطس يبدأ عند 4.517 جنيه وينتهي عند 4.547 جنيه، وجاء تقرير اليوم موضحاً أن أعلى سعر معروض لشراء الدرهم اليوم الخميس صدر عن البنك المصري الخليجي، وأن أقل سعر بيع اليوم صباح الخميس للدرهم طُلب من بنك الإسكندرية.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم 1 أغسطس 2019 بمصر

أعلن المركزي المصري بتاريخ 1-8-2019، أن السعر الذي تم تحديده وإعلانه لشراء الدينار الكويتي بمصر اليوم الخميس هو 54.2100 جنيه، وأن سعر البيع المُحدد الخميس الأول من أغسطس للدينار الكويتي من المركزي المصري هو 54.6431 جنيه.

وجاءت متوسطات الأسعار للدينار اليوم 1-8-2019 لتسجل أسعار شراء من 53.333 جنيه إلى 54.304 جنيه، ووجدنا سعر بيع الدينار الكويتي الخميس بمصر من 54.554 جنيه إلى 55.179 جنيه، وسجل وفق بيانات التعامل الأولية بنك المصرف العربي الدولي أعلى سعر شراء للعملة الكويتية، وسجل الخميس 1 أغسطس بنك الإسكندرية أقل سعر مخصص لبيع الدينار الكويتي اليوم.