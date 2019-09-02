أخبار العُملات العربية اليوم الاثنين في مصر 2 سبتمبر| سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

أسعار عُملات العرب، وما يتضمنها من رصد لأهم أخبار قطاع العملات العربية في نطاق التعاملات النقدية المصرية داخل المؤسسات المصرفية، هو التقرير النقدي الذي يستحوذ على أهمية ليست بالقليلة داخل تحركات تداولات العملات بمصر، لذا كان متابعة هذا الملف بما يشمله من أسعار وأخبار أكثر العملات العربية أهمية من ريال سعودي ودينار كويتي وأيضاً الدرهم الإماراتي يقع في المربع الأول في تساؤلات ومعلومات بيانات وأخبار البنوك في مصر، والآن دعنا نوضح ما هي أسعار العملات العربية اليوم 2-9-2019 وما هي أهم أخبارها من البنوك المصرية.







سعر الريال السعودي اليوم 2-9-2019

جاء السعر اليوم للريال السعودي 2 سبتمبر 2019 كما ورد من البنك المركزي ليوم الاثنين حول تداولات الشراء والبيع على العملة السعودية وذلك في مقابل الجنيه المصري ليسجل شراء عند 4.399 جنيه ويسجل بيع عند 4.432 جنيه وبذلك يشهد الريال السعودي تراجع عن الأيام الفائتة مقابل قيمة وسعر الجنيه المصري، وهذا كما أشار إليه بيان المركزي اليوم لسعر بيع وشراء الريال.







وجاء متوسط اليوم لسعر الريال 2-9-2019 للشراء داخل بنوك مصر من 4.32 جنيه إلى سعر 4.37 جنيه وبهذا تراجع ثلاثة قروش عن أسعار الأمس وكسر حاجز 4.40 جنيه، وجاءت أسعار البيع اليوم 2-9-2019 الاثنين للريال السعودي من 4.42 جنيه إلى سعر 4.48 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 2-9-2019







جاءت أسعار العملة الإماراتية اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 كما بين المركزي المصري في بياناته لسعر الشراء 4.491 جنيه، وجاء بيان سعر البيع اليوم الاثنين 2 سبتمبر للدرهم الإماراتي عند 4.526 كما أشار التقرير الأخير والأحدث عن البنك المركزي

وتراوحت متوسطات الأسعار اليومية للدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية بتاريخ اليوم الاثنين 2-9-2019 لتبدأ من سعر 4.41 جنيه إلى سعر 4.50 جنيه، وجاءت متوسطات سعر اليوم للدرهم بالبنوك وفق تعاملات الساعة الأخير ومؤشر التداول الأحدث لتتراوح من 4.51 جنيه حتى 4.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم 2-9-2019

وتبين أن السعر اليومي بتاريخ 2-9-2019 الصادر عن البنك المركزي المصري والمرتبط بسعر الدينار الكويتي اليوم للشراء جاء عند 54.293 وذلك للشراء أما سعر البيع المسجل رسمياً من المركزي ليوم الاثنين فجاء 54.717 مسجلاً تعافي اليوم عن أسعار الأمس حسب بيانات المركزي بمقدار ثلاث قروش، وسجلت المتوسطات اليومية لأسعار الدينار الكويتي الاثنين للشراء من 53.29 جنيه إلى 54.29 جنيه، أما متوسطات اليوم للبيع فجاءت من 54.64 جنيه إلى سعر 55.11 جنيه.