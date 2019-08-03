أخبار العُملات العربية اليوم السبت بمصر 3 أغسطس| شامل سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

العملات العربية لها أولوية كبيرة في تعاملات المصارف المصرية، ولا شك أن العملات العربية كغيرها من العملات الدولية تتأثر بالمؤثرات العديدة التي تحكم الساحة المالية الدولية الآن، وأيضاً لا يمكن تجاهل العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري بشكل حصري وتنعكس هي الأخرى على السعر اليومي للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى عربية منها أو أجنبية.

ونحن بتقريرنا هذا الحامل لتاريخ السبت 3-8-2019، سوف نسلط الضوء بدقة على أحدث أخبار أسواق التداول بشان العملات العربية مقابل الجنيه، وبالأخص سعر صرف العملة السعودية الريال مقابل الجنيه المصري، وسعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، وسعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق أخر نقطة تداول فعلية لأخر يوم عمل وتداول للبنوك والمصارف المصرية.

كم سعر الريال السعودي اليوم بمصر 3 أغسطس 2019

توقف البنك المركزي عند أخر بيان رسمي له مع أخر ساعات تداول الأسبوع الماضي عند سعر شراء أمتد ليوم السبت الثالث من أغسطس للريال السعودي 4.4025 جنيه، وسجلت أخر جلسات تداول أسبوع عمل البنك سعر أقره المركزي المصري لبيع الريال السعودي عند 4.4296 جنيه، ولكي نُكمل لكم الرصد الخبري الكامل لأحدث أخبار الريال السعودي اليوم بمصر، هيا بنا نتعرف على متوسطات أسعار بيع وشراء عملة المملكة العربية السعودية بمصر اليوم.

تراوح أحدث سعر شراء للريال السعودي ليوم 3 أغسطس 2019 بمصر من 4.331 جنيه إلى أعلى سعر شراء اليوم ببنك المصرف العربي الدولي 4.407، وتراوح السعر النهائي للريال السعودي السبت 3-8-2019 من 4.423 جنيه كأقل سعر بيع في بنك الإسكندرية إلى 4.48 جنيه مصري.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم 3-8-2019 بمصر

توقفت مؤشرات البنك المركزي لتاريخ 3 أغسطس 2019 عند سعر مُعلن رسمياً من قبل المركزي لشراء الدينار الكويتي عند نقطة شراء 54.1867 جنيه، وعند أخر نقطة مُسجلة لبيع الدينار الكويتي حتى تاريخ الثالث من أغسطس اليوم 54.5380 جنيه، ومعنا نوضح متوسطات أسعار العملة الكويتية مقابل العملة المصرية بتاريخ اليوم.

فنجد سعر شراء الدينار الكويتي 3-8-2019 بدأ عند نقطة سعرية 53.333 جنيه إلى سعر 54.304 وذلك هو أعلى سعر للشراء وأُعلن من المصرف العربي، ثم سجل لدينار اليوم 3 أغسطس سعر بيع من 54.483 جنيه وهذا أقل سعر بيع مسجل وأُعلن عند أخر ساعات التداول ببنك الإسكندرية إلى أقصى سعر بيع مطلوب عند 55.179 جنيه.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي السبت بمصر

جاء الإعلان من قبل المركزي المصري لشراء الدرهم الإماراتي داخل قطاع الصرف والنقد بمصر ممتداً ليوم السبت 3 أغسطس عند 4.4959 جنيه، وجاء فق النقطة الأخيرة لمؤشر التعاملات سعر بيع الدرهم مقابل الجنيه عند 4.5239 جنيه، ويبقى سؤال ما هي متوسطات اليوم لبيع وشراء الدرهم الإماراتي.

متوسط شراء الدرهم الإماراتي 3-8-2019 السبت بمصر بدأ من نقطة أسعار هي 4.421 جنيه إلى أعلى سعر شراء بالبنك المصري الخليجي مُسجلاً 4.504 جنيه، وعن سعر البيع بدأ من نقطة أسعار 4.517 جنيه وهو أقل سعر للبيع وسُجل لليوم الثالث على التوالي ببنك الإسكندرية إلى أقصى سعر بيع مطلوب 4.547 جنيه.