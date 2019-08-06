أخبار العُملات العربية اليوم بالبنوك المصرية 6 أغسطس بداية التعاملات| سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

تقرير أسعار اليوم والمستهدف رصد أحدث أخبار العُملات العربية المتداولة بقطاع المال والبنوك بمصر، كما سنستهدف قطعاً متابعة مؤشرات أسعار العُملات العربية من العملة السعودية الريال، ومتابعة سعر العملة الإماراتية الدرهم، ثم نتابع أحدث سعر أيضاً للعملة الكويتية الدينار، ومتابعتنا بتاريخ صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس 2019، وفق مؤشرات الجلسات الأولى للتعامل على الريال والدرهم والدينار أمام الجنيه المصري.

وتجدر الإشارة، أننا سنوضح في تقريرنا التالي، أسعار البنك المركزي المصري بيع وشراء لعملات الريال السعودي والدينار الكويتي بالإضافة للعملة الإماراتية الدرهم، ونوضح أيضاً كذلك متوسطات الأسعار الحالية بالبنوك المصرية للعملات المذكورة، مع بيان تفصيلي وفق الساعة الآن بالأسعار الأعلى لشراء العملات والأسعار الأقل لبيعها.

كم هو سعر الريال السعودي الثلاثاء 6 أغسطس

تقرير البنك المركزي المالي الثلاثاء 6 أغسطس عن مؤشر شراء العملة السعودية الريال اليوم مقابل الجنيه المصري مع بداية الجلسات عند 4.394 ج، وعن السعر المقرر الثلاثاء لبيع الريال وفق ساعات التعامل الأولى فجاء عند 4.427 جنيه، والآن حان الوقت لنحدد متوسط البيع والشراء وفق تحديثات بداية اليوم للريال السعودي.

توسطت أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 للشراء من 4.318 إلى 4.40 جنيه ليأتي البنك المصري الخليجي مع بداية الجلسات كأول بنك يسجل أعلى سعر لشراء العملة السعودية، وللبيع وجدنا الريال السعودي اليوم بدأ من سعر 4.421 جنيه وهذا السعر الأقل ومُسجل حتى الساعة ببنك الإسكندرية .. أما السعر الأعلى عند 4.48 جنيه.

كم هو سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية

قرر تقرير المركزي المصري بتاريخ 6 أغسطس 2019 ليوم الثلاثاء السعر المُحدد لشراء الدينار الكويتي وفق مؤشرات بداية الجلسات عند 54.209 جنيه، والسعر المحدد للبيع وفق مؤشرات الجلسات الافتتاحية بالبنوك الآن عند 54.632، وعن المتوسطات لحركة البيع والشراء فكانت وفق الأرقام والبيانات التالية.

سجل متوسط شراء اليوم للدينار الكويتي 6 أغسطس ببنوك مصر من 53.27 جنيه إلى 54.30 جنيه وكان المؤشر الأعلى في سعر الشراء مُسجل ببداية التعامل ببنك المصرف العربي الدولي، ثم جاءت أسعار البيع مُحدد بمتوسطات من 54.56 جنيه بالمصرف المتحد كأقل سعر بيع الثلاثاء، ثم أعلى سعر للبيع كان عند مؤشر سعري 55.01 جنيه.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

وضح بيان الجلسات الافتتاحية للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، السعر المُعلن لشراء الدرهم بقطاع الصرف المصري عند 4.488 جنيه، وحدد سعر ومؤشر البيع عند 4.522 جنيه، ثم هيا بنا نطرح بيانات أرقام البيع والشراء وفق متوسط حركة تداول العملة الإماراتية بمصر الآن.

تراوح الدرهم الإماراتي الثلاثاء 6 أغسطس 2019 شراء من 4.42 جنيه حتى 4.51 جنيه، وسجل لأعلى سعر شراء بنك المصرف العربي الدولي ثم جاءت مؤشرات البيع الثلاثاء 6-8-2019 للدرهم الإماراتي من 4.52 كأقل سعر مُعلن ومسجل ببنك الإسكندرية، إلى 4.54 كأعلى سعر اليوم للبيع.