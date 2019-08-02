أخبار العُملات العربية اليوم بمصر الجمعة 2 أغسطس| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

أحدث أخبار العملات العربية ليوم الجمعة بمصر وفق أخر بيان صادر عن جلسات التعامل بالبنوك المصرية الخميس الأول من أغسطس شامل أي تغير يطرأ على مؤشرات أسعار العملات العربية من ريال سعودي أو درهم إماراتي أو دينار كويتي مُقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019، ونوفر لكم الأسعار بالشكل الدقيق المتوافق حتى أخر ساعة تداول بالبنوك المصرية.

ويشمل التقرير الخاص بأخبار العُملات العربية اليوم، تحديد البنك الذي أعلن أعلى سعر لشراء تلك العملات عند أخر ساعات تداول الخميس، والبنك الذي أعلن عن أقل سعر لبيع العملة العربية من ريال سعودي ودرهم إماراتي ودينار كويتي عند أخر ساعة تداول، فهذا ينعكس بدوره على سعر العملة مع افتتاح حركة التداول بالبنوك مع بداية أسبوع العمل ومن هنا تكن لديك الرؤية الكاملة لسعر العملة العربية المحددة مقابل الجنيه مع بداية الأسبوع.

ما هو أحدث سعر مُعلن للريال السعودي بمصر لتاريخ 2 أغسطس

تقرير البنك المركزي عند أخر ساعة تداول للريال السعودي مُقابل الجنيه، وقف عند سعر شراء 4.4025 جنيه بتراجع 15 قرش عند الجلسة الافتتاحية ليوم الخميس، وأعلن المركزي المصري سعراً للبيع للريال 4.4296 جنيه بتراجع 13 قرش عن جلسة افتتاح تعاملات الخميس.

وسجل عند أحدث وأخر مؤشر لساعات التداول لشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر شراء للريال السعودي المصرف العربي الدولي، وسجل عند أخر نقطة تداول بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع العملة السعودية، ونجد أن الريال السعودي الجمعة تراوح للشراء من 4.331 ج إلى 4.407 جنيه، وتراوح السعر للبيع من 4.423 ج إلى 4.48 جنيه.

ما هو أحدث سعر مُعلن للدينار الكويتي بمصر لتاريخ 2 أغسطس

تقرير المركزي المصري عند ساعة التداول النهائي للدينار الكويتي مُقابل الجنيه المصري، توقف عند سعر شراء 54.1867 جنيه بتراجع 2.30 قرش عن الجلسة الافتتاحية ليوم الخميس، وأعلن المركزي سعر بيع للدينار الكويتي مقابل الجنيه عند أخر ساعة للتداول 54.5380 جنيه بتراجع 10 قروش عن الجلسة الافتتاحية الخميس.

وتراوح السعر الخاص بالدينار الكويتي 2 أغسطس الجمعة من 53.333 ج إلى 54.304 جنيه للشراء، وللبيع تراوح من 54.483 ج إلى 55.179 جنيه، وسجل المصرف العربي عند أخر نقطة تداول أعلى سعر لشراء العملة الكويتية، وسجل أقل سعر بيع عند أخر مؤشر ونقطة للتداول بنك الإسكندرية.

ما هو أحدث سعر مُعلن للدرهم الإماراتي بمصر لتاريخ 2 أغسطس

قرر البنك المركزي المصري عند أخر نقطة تداول سعر شراء للدرهم الإماراتي 4.4959 جنيه بثبات عند معدلات الجلسات الافتتاحية أمس، وأعلن سعر بيع عند أخر نقطة للتداول 4.5239 جنيه بثبات أيضاً عند مؤشرات الجلسة الافتتاحية أمس.

وتراوح سعر الدرهم الإماراتي 2-8-2019 وفق أخر بيان عن بنوك مصر، من 4.421 ج إلى 4.504 جنيه وذلك للشراء، أما البيع من 4.517 ج – 4.547 جنيه، وجاء البنك المصري الخليجي مع نهاية تعاملات الأمس مسجلاً أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي حتى أخر ساعة تداول، وجاء بنك الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي مسجلاً أقل سعر بيع للدرهم الإماراتي.