أخبار العُملات العربية اليوم بمصر 16 أغسطس| شامل سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

تتعدد مفاهيم ومتطلبات المتعاملين بالعملة في كل مكان بالعالم، لكن دائماً لكل قطاع مصرفي خصوصيته فيما يتعلق بأهم العُملات التي يتم تداولها والتعامل عليها داخله، وتُعد العُملات العربية وخاصة عُملات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت من الريال والدرهم والدينار أهم تلك العُملات على الإطلاق التي يرتكز عليها تعامل المصريين فيما يخص بيع وشراء وتداول العملات العربية مقابل الجنيه المصري، ومن ثم بتقرير مُفصل ننقل لكم أهم أخبارها وأحدث أسعارها لليوم الجمعة 16 أغسطس 2019.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم 16 أغسطس بمصر

سعر شراء تم تحديده للريال السعودي عن بيانات المركزي المصري 16 أغسطس 2019 عند أخر ساعة تعامل جاء الريال 4.407 جنيه مصري، وجاء بتاريخ التعامل الأخير سعر بيع الريال السعودي حتى الساعة بيوم الجمعة 16-8-2019 حسب نشرة المركزي 4.441 جنيه مصري.

وجاءت الأسعار التي تتعلق بتداول العُملة السعودية من أخر ساعة إغلاق حتى الآن للشراء من 4.33 جنيه مصري إلى 4.41 جنيه مصري، وأفادت البيانات أن السعر الأعلى للشراء عند أخر ساعة إغلاق جاء وفق نشرة البنك المصري الخليجي، وعن سعر البيع للريال الجمعة 16 أغسطس من 4.43 – 4.48 وكانت أقل أسعار بيع الريال ببنك الأهلي المصري.

كم سعر الدينار الكويتي 16-8-2019

مع المتابعة لأخر سعر للبنك المركزي وفق ساعة الإغلاق الخيرة لشراء الدينار جاء بسعر 54.287 جنيه، وجاء سعر البيع حسب ساعة الإغلاق الأخيرة 54.81 جنيه، وتبين أن سعر الدينار الكويتي الجمعة بداية من ساعة الإغلاق يوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 54.27 شراء 54.69 بيع.

وجاءت متوسطات أسعار الدينار الكويتي من الخميس للجمعة للشراء من سعر 53.33 جنيه إلى 54.34 جنيه، وعن أسعار البيع من ساعة الإغلاق الأخيرة للدينار الكويتي حتى الساعة جاءت من 54.66 جنيه إلى 54.99 جنيه.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

أفصح البنك المركزي لساعة التداول الأخير حتى يوم الجمعة عن سعر شراء للدرهم الإماراتي 4.5 جنيه وسعر بيع 4.53 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي من ختام أسبوع التعاملات حتى الآن بالبنك الأهلي المصري شراء 4.49 جنيه، وبيع 4.525 جنيه.

وبدأت أسعار الدرهم الإماراتي للشراء عند ساعة الإغلاق الأخيرة من الأسبوع المالي المُنقضي من 4.42 جنيه إلى 4.51 جنيه، ثم جاءت أسعار البيع للدرهم من ساعة إغلاق التعاملات يوم الخميس حتى الجمعة 16 أغسطس من 4.52 جنيه إلى سعر 4.457 جنيه.