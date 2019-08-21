أخبار العُملات العربية اليوم بمصر 21 أغسطس| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

تقرير أسعار اليوم للتعاملات المالية والنقدية بالبنوك المصرية على أهم العملات العربية من ريال سعودي مقابل الجنيه المصري بالإضافة لتعاملات التداول على الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مقابل العملة المصرية المحلية الجنيه لتقرير بنوك ومصارف مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس وفق المؤشرات اللحظية للتداولات اليومية كما جاء عن مصادرها الرسمية، كل هذا مع التوضيح لأهم التغيرات بأسعار العملات العربية وأحدث الأخبار الناتجة عن سير تعاملات اليوم بالبنوك.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم بمصر الأربعاء

عن بيان تداول اليوم الأربعاء سجل للشراء الريال السعودي بالبنك المركزي 21-8-2019 سعر 4.409 جنيه، وسجل سعر بيع يومي مُعلن من بداية التعاملات حتى الساعة عن المركزي 4.442 جنيه، كانت تلك هي الأسعار المُحددة عن المركزي لتداول الريال سواء شراء أو بيع ليوم الأربعاء.. فماذا عن متوسطات سعر العملة السعودية 21 أغسطس ببنوك مصر.

من سعر شراء يومي 4.33 جنيه إلى سعر 4.40 جنيه تراوحت تداولات الشراء اليومية للريال السعودي الأربعاء بالبنوك المصرية، ومن سعر بيع يومي 4.43 جنيه إلى سعر 4.48 جنيه تراوحت معدلات أسعار تداول بيع الريال السعودي ببنوك مصر اليوم الأربعاء.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

عن إعلان اليوم المالي لتداول الدرهم الإماراتي اليوم بمصر شراء بتاريخ 21 أغسطس عن المركزي المصري جاء 4.502 وعن سعر تداول البيع بتاريخ اليوم حتى الساعة للدرهم الإماراتي كما سجلت تعاملات المركزي المصري جاء 4.536 جنيه، ويتبقى أن نحدد ونتعرف على معدلات البيع والشراء ببنوك مصر وفق التعاملات اللحظية.

من سعر يومي للشراء 4.42 جنيه إلى 4.49 جنيه جاءت أسعار شراء الدرهم الإماراتي اليومية بالبنوك المصرية 21-8-2019، ومن سعر يومي للبيع 4.52 جنيه إلى سعر 4.54 جنيه جاءت أسعار بيع الدرهم الإماراتي اليوم ببنوك مصر الأربعاء.

كم هو سعر الدينار الكويتي بمصر الأربعاء

عن البيان المالي اليومي للسعر الآني للدينار الكويتي الصادر عن البنك المركزي لتداولات اليوم الأربعاء 21-8-2019 جاء الشراء عند سعر يومي 54.332 وجاء السعر اليومي للبيع للدينار الكويتي كما نشر المركزي اليوم عند 54.779، وتراوحت أسعاره بالبنوك من 53.69 إلى 54.27 جنيه للشراء، وعن البيع الأربعاء تراوحت أسعاره من 54.66 إلى 55.21 جنيه.