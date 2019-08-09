أخبار العُملات العربية اليوم بمصر 9 أغسطس وفق مؤشرات جلسات التعامل ختام الأسبوع | سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

أسعار العملات العربية وفق ساعات التداول الأخيرة من الأسبوع المنقضي، نوضحها لكم بحسب ما جاء من بيانات البنوك المصرية، لأخر ساعات التداول المالي على الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، وتأتي الأسعار حسب ما أختتم عليه أخر جلسة تداول وسوف نتابع أيضاً أخبار العملات العربية وما يتعلق بيها من مؤثرات اقتصادية متلاحقة نتيجة التغيرات بأسعار النفط بالدول الخليجية لتوترات السياسية بالمنطقة.

وتقرير اليوم سوف يوضح لكم بأسعار ختام الأسبوع الماضي وأي تغيرات حادثة بالمعدلات والمؤشرات العالمية للعملات العربية، لتقرير أسعار العملات العربية الجمعة 9 أغسطس بمصر 2019، فهيا بنا نوضح التفاصيل.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم 9 أغسطس

وفق أخر نشرة من المركزي المصري لتعاملات مساء ختام الأسبوع الماضي جاءت العملة السعودية شراء 4.399 بتراجع قرشين عن بداية تعاملات اليوم ذاته، وجاء سعر البيع كما وضح من تقرير المركزي عند 4.433، والآن من المهم مالياً توضيح متوسطات السعر الخاصة بالبيع والشراء المتعلقة بأحدث سعر ليوم الجمعة 9 أغسطس وفق بيانات الأسبوع المنصرم.

تراوح أخر سعر شراء للريال السعودي من 4.33 جنيه إلى 4.405 جنيه وسجل بأخر جلسات التداول ختام الأسبوع بنك بلوم أعلى أسعار الشراء، وعن سعر البيع ليوم 9-8-2019 للريال السعودي تراوح من سعر 4.42 حتى 4.48، وكان بنك الإسكندرية ختام تعاملات الأسبوع الأقل في عرض البيع.

كم هو سعر الدينار الكويتي اليوم 9 أغسطس

سجل الدينار أخر جلسة من ختام الأسبوع حتى 9 أغسطس سعر شراء 54.242 جنيه، وسعر بيع 54.668 وهذا طبعاً وفق النشرة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري لتعاملات ختام يوم الخميس من الأسبوع المالي بالبنوك المصرية.

وسعر شراء ليوم 9 أغسطس 2019 حسب المؤشر الأخير من 53.27 جنيه إلى 54.29 جنيه، وعن سعر البيع الذي يخص الدينار الكويتي حسب ما رصدنا من أخر جلسات تعامل الأسبوع وجدناها من سعر 54.60 جنيه إلى 55.05 جنيه.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم 9 أغسطس

جاء بيان ختام الأسبوع عن المركزي المصري والممتد ليوم 9 أغسطس 2019 لسعر الدرهم الإماراتي شراء 4.492 جنيه، وجاء كسعر بيع عند أخر جلسات تداول ختام الأسبوع ممتدا ليوم 9 أغسطس عند 4.527 جنيه، وفق مؤشرات المركزي لأخر الجلسات.

وتراوح سعر ختام جلسات التعامل للأسبوع المنقضي للدرهم الإماراتي وذلك للشراء من 4.42 جنيه إلى 4.50 جنيه، اما للبيع جاءت بيانات ختام جلسات الأسبوع الممتدة لليوم لسعر بيع الدرهم الإماراتي ليتراوح من 5.517 إلى 5.54 جنيه، وكانت تلك الأسعار كما ذكرنا أخر مؤشرات لأخر ساعة بالبنوك المصرية لتداولات النقد والتعامل عليه ختام الأسبوع.