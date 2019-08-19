أخبار العُملات العربية اليوم 19 أغسطس في البنوك المصرية| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

تقرير أسعار اليوم 19 أغسطس الصادر عن بيانات البنوك المصرية ليوم الاثنين عن أحدث أنباء مُتداولة لأسعار العملات العربية اليوم بقطاع البنوك بمصر، نُقدمه شامل متوسطات الأسعار حتى الساعة، مع توضيح أهم مُتغيرات مؤشرات التداول سواء للبيع أو الشراء لأسعار العملات الإماراتية والكويتية والسعودية، لنوضح سعر صرف كل من الريال السعودي اليوم وسعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم وسعر صرف الدينار الكويتي اليوم جميعهم مقابل الجنيه المصري، وفق أحدث منشور صادر بتفاصيل تداول الساعة.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر

عن البنك المركزي المصري اليوم جاء سعر شراء الريال 19 أغسطس 2019 عند 4.408 جنيه كما وجدنا أن السعر المُعلن الاثنين لبيع الريال السعودي حسب ما أعلنه الساعة البنك المركزي المصري هو 4.442 جنيه، وتبقى أن نوضح أهم المعلومات حول سعر تداول الريال السعودي الآن وهي الخاصة بمتوسطات أسعاره داخل البنوك.

تراوح سعر الريال السعودي 19-8-2019 ببنوك مصر شراء من 4.33 جنيه إلى سعر شراء 4.413 جنيه، ووفق المعلومات المصرفية اليوم يُقدم البنك المصري الخليجي الاثنين حتى الساعة أعلى سعر للشراء، وعن أسعار بيع الريال الاثنين ببنوك مصر فتراوحت من 4.431 جنيه وكان أقل سعر بيع موضح ببنك مصر إلى سعر 4.48 جنيه.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر

تراوحت أسعار ساعة التداول الأولى لشراء الدرهم الإماراتي بإصدار بيان البنك المركزي عند 4.502 جنيه، وعن سعر البيع الاثنين 19-8 وفق بيان المركزي المصري فكان 4.536 وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند سعر شراء 4.493 جنيه، وسعر بيع 4.525 جنيه بالبنك الأهلي المصري الآن.

وتراوحت عموماً متوسطات أسعار الشراء للدرهم الإماراتي الاثنين 19-8-2019 من 4.42 جنيه إلى سعر 4.51 جنيه، وأسعار البيع حتى الساعة الاثنين للدرهم من 4.52 جنيه حتى 4.54 جنيه.

كم هو سعر الدينار الكويتي اليوم بمصر

ولتحديد أسعار الدينار الكويتي اليوم داخل مصر بتاريخ الساعة الآن للشراء 54.355 جنيه وللبيع 54.781 جنيه وتلك هي بيانات المركز المصري الاثنين 19-8-2019، أما متوسط شراء العملة الكويتية بالبنوك اليوم الاثنين من 53.41 جنيه إلى 54.358 جنيه، وعن متوسطات أسعار بيع الدينار الكويتي الاثنين حتى الساعة من تاريخه وفق التداولات من 54.66 جنيه إلى 55.21 جنيه.