أخبار العُملات العربية اليوم 29 يوليو بالبنوك المصرية| شامل أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

أسعار العُملات تتوقف أهميتها دائماً لدى نطاق اقتصادي ما على مدى ارتباط العملة الوطنية بالدولة بتلك العملات المناظرة في أسواق التداول المالي، وقطعاً يرتبط الجنيه المصري بحكم العديد من المؤثرات بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي تحديداً، كما لا يخفى ارتباط الجنيه المصري بسائر العملات العربية بحكم الواقع الجغرافي والاقتصادي.

لكن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي بشكل مُحدد يليه الدرهم الإماراتي ثم الدينار الكويتي له أهمية خاصة بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر وتلك الدول العربية فضلاً عن العمالة المصرية الكثيفة بتلك الدول، وعليه نُقدم لكم الآن تقرير أسعار العملات العربية من ريال سعودي ودرهم إماراتي ودينار كويتي بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 يوليو بالبنوك المصرية.

كم سعر الريال السعودي اليوم بمصر 29 يوليو

جاء الإعلان الرسمي اليوم الاثنين من منتصف الأسبوع عن البنك المركزي المصري بتاريخ 29 يوليو 2019 مُحدداً سعر شراء الريال السعودي اليوم عند 4.4099 جنيه وسعر بيع الريال السعودي اليوم بداية التعاملات عند 4.4367 جنيه ووجدنا أن سعر الريال بداية تعاملات الاثنين بالبنك الأهلي المصري للشراء عند 4.4007 وحُدد سعره للبيع عند 4.4367 جنيه.

وبالمتابعة الصباحية لبداية التعاملات الآن بالبنوك المصرية، وجدنا أن اليوم الاثنين 29 يوليو أعلى سعر شراء معروض للريال السعودي داخل قطاع الصرف بمصر كان داخل البنك الأهلي الكويتي ليعرض الريال وفق أخر تحديث للشراء عند 4.413 جنيه، وسعر البيع الاثنين للريال بالبنك الأهلي الكويتي 4.439 جنيه، ووفق متابعتنا أيضاً وجدنا أقل سعر مطلوب للبيع للريال السعودي كان المصرف العربي الدولي بسعر 4.431 جنيه، وكان سعر الشراء اليوم بالمصرف العربي الدولي 4.405 جنيه.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم بمصر 29 يوليو

أعلن البنك المركزي بتاريخ 29 يوليو ليوم الاثنين، وذلك وفق أول بيانات التعامل اليومية، أن سعر الشراء الآن للدينار الكويتي هو 54.2464 جنيه، وسعر البيع هو 54.6281 جنيه، وعن السعر الحالي لشراء الدينار الكويتي وفق البنك الأهلي المصري هو 54.3007 جنيه، وسعر البيع وفق مؤشر البنك الأهلي المصري الآن هو 54.6829 جنيه.

وعن سعر الشراء الأعلى عرضاً اليوم الاثنين حتى الساعة كان بالبنك العربي الإفريقي وذلك عند 54.319 جنيه، وكان السعر المُعلن لبيع الدينار بالبنك العربي الإفريقي اليوم 55.246 جنيه، وعن أقل سعر مطلوب لبيع الدينار الكويتي اليوم من البنوك المصرية فكان ببنك مصر عند 54.683، وسعر الشراء المُعلن للدينار ببنك مصر اليوم الاثنين 54.301 جنيه.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم بمصر 29 يوليو

وفق إعلان الاثنين 29 يوليو 2019 حُدد سعر شراء الدرهم الإماراتي بالقطاع المصرفي المصري من قبل المركزي المصري عند 4.5028 جنيه، وسعر البيع المُحدد اليوم هو 4.5303 جنيه، وأعلن البنك الأهلي المصري وفق أول مؤشر له أن سعر شراء الدرهم الإماراتي الاثنين هو 4.5007 جنيه، أما عن سعر البيع فكان 4.5305 جنيه.

وجاء اليوم الاثنين لنجد أن أعلى سعر شراء معروض اليوم من البنوك للدرهم الإماراتي كان من البنك المصري الخليجي وذلك بسعر شراء مُعلن 4.513 جنيه، وكان سعر البيع المطلوب بالبنك المصري الخليجي للدرهم الإماراتي اليوم 4.533 جنيه، وعن أقل سعر بيع مطلوب للدرهم الإماراتي اليوم من البنوك المصرية فكان من المصرف العربي عند 4.525 وسعر الشراء داخل المصرف 4.497 جنيه.