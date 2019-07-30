أخبار العُملات العربية اليوم 30 يوليو بالبنوك المصرية| شامل أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

وفق بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية نتابع معكم أحدث أسعار تداول العملات العربية من الريال السعودي والدرهم الإماراتي بالإضافة للدينار الكويتي مقابل سعر الصرف اليومي للعملة المحلية بمصر الجنيه، ولن تتوقف المتابعة عند جلسات التعامل والتداول الأولى، بل سوف تستمر بالتحديثات المتوالية لرصد أخر وأحدث سعر مُسجل وفق مؤشر التداول حتى نهاية اليوم.

وينقل لكم تقرير اليوم بتاريخ 30-7-2019 ليوم الثلاثاء، أحدث أخبار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مع الدينار الكويتي شامل أحدث أسعار العملات تلك مقابل الجنيه المصري، مع تحديد البنوك الأعلى شراء للعملات العربية اليوم الثلاثاء، والأقل في سعر بيع تلك العملات للجمهور بتاريخ 30 يوليو 2019.

كم سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

جاء السعر الأحدث اليوم 30 يوليو لشراء الريال السعودي حسب ما أعلن المركزي المصري عند 4.4097 جنيه، وأُعلن سعر البيع الثلاثاء 30 يوليو للريال في بيان المركزي المصري عند 4.4364 جنيه، ويتبقى أن ننقل لكم مؤشرات ومُعدلات شراء الريال اليوم بالبنوك المصرية، ومُعدلات بيع الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية وفق أحدث بيان للتداول.

حيث تراوح سعر شراء الريال السعودي 30 يوليو 2019 بالبنوك المصرية من سعر 4.341 جنيه إلى 4.413 جنيه وتراوح اليوم سعر بيع الريال السعودي بالبنوك المصرية من 4.432 جنيه إلى 4.48 جنيه، وأعلى سعر شراء الثلاثاء 30 يوليو للريال السعودي ببنك البنك المصري الخليجي، وأقل سعر الثلاثاء 30 يوليو للريال السعودي ببنكي الإسكندرية وأيضاً البنك التجاري الدولي.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 30 يوليو بمصر

نتابع معكم سعر الشراء المُعلن بتاريخ 30 يوليو للدرهم الإماراتي حسب ما أكد المركزي المصري حتى الساعة، وجاء سعر الشراء 4.5022 جنيه، وسعر البيع 4.5303 جنيه، كان هذا وفق بيان التداول على العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي، فيها بنا نوضح متوسطات سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية، مع تحديد الأعلى شراء والأقل بيع.

جاء متوسط سعر الدرهم الإماراتي بمصر 30 يوليو 2019 للشراء بالبنوك المصرية من سعر 4.441 جنيه إلى 4.513 جنيه، وجاء متوسط سعر البيع من 4.525 جنيه إلى 4.567 جنيه، وكان الأعلى سعراً في عرض شراء الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء حتى الساعة البنك المصري الخليجي، وكان الأقل طلباً في سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 30 يوليو كل من بنكي الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني.

كم سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بمصر

بعد متابعة بيان البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 30 يوليو، وجدنا أن سعر شراء الدينار الكويتي وفق إعلانه الأخير عند سعر 54.2614 جنيه، وسعر البيع 54.6954 جنيه، ويتبقى أن ننقل لكم بجانب هذا متوسطات الشراء والبيع فيما يخص أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المصرية، مع تحديد البنك الأقل سعر في البيع، والبنك الأكبر سعراً للشراء.

سجل اليوم الثلاثاء 30 يوليو الدينار الكويتي متوسطات أسعار للشراء من 53.8 جنيه إلى 54.319 جنيه، ومتوسطات للبيع من 54.8 جنيه إلى 55.246 جنيه، وجاء أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي الثلاثاء 30 يوليو ببنك البنك الأهلي المصري، وجاء البنك الأقل طلباً في سعر بيع الريال اليوم الثلاثاء بنوك مصر وبلوم وعودة والمصرف المتحد.