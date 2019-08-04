أخبار العُملات العربية بالبنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس| سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي الدينار الكويتي

يشهد قطاع التداول المصرفي عالمياً، حالة من الترقب وعدم الاستقرار بسبب ما قد يُصيب حركة تداول العملات من تغيرات مفاجئة، ولا تغيب عن ذلك بالقطع العملات العربية وسط تموجات مالية شرسة تُحيط بالحركة المالية بالعالم جراء الصراعات التجارية والتوترات السياسية بمنطقة الخليج، ويقع في عين تلك التغيرات الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

وتقرير اليوم 4 أغسطس 2019، يوضح أحدث سعر تم الإعلان عنه لتلك العملات العربية المهمة مقابل الجنيه المصري، وذلك عند أخر ساعات التعامل اليومية، وفق مؤشر تداول بنوك مصر بتاريخ اليوم.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم

أفاد المركزي المصري 4 أغسطس 2019، أن سعر شراء الريال السعودي 4.3977 جنيه بتراجع طفيف جداً قارب القرش عن تعاملات ومؤشرات نهاية الأسبوع الماضي، ثم جاء سعر البيع للريال 4.4248 جنيه وذلك وفق المركزي بتراجع لم يتخطى القرش عن أخر التعاملات.

وتراوح سعر الريال السعودي 4-8-2019 شراء من 4.331 ج حتى 4.407 جنيه، وسعر بيع اليوم من 4.42 ج حتى 4.48 ج، وجاء مع ختام تعاملات الأحد المصرف العربي الدولي كأعلى شراء للعملة السعودية الأحد 4 أغسطس، وجاء بنك المصرف المُتحد كأقل سعر لبيع الريال مقابل الجنيه.

كم هو سعر الدينار الكويتي اليوم

أعلن بيان ومؤشر البنك المركزي وفق الساعة الأخيرة لتداولات اليوم سعر شراء للدينار الكويتي 54.1968 ج بتراجع طفيف عن تعاملات ختام الأسبوع، وسعر بيع 54.5611 ج، وننقل لكم فيما يلي من بيانات بنوك مصر متوسطات سعر الدينار مع بداية الأسبوع وعند ختام الساعة.

تراوح الأحد من بداية الأسبوع سعر الدينار الكويتي وذلك شراء من 53.277 جنيه إلى 54.304 جنيه، مُسجلاً أعلى سعر للشراء الأحد من بداية الأسبوع بالمصرف العربي الدولي، وتراوح الدينار الكويتي بيعاً بداية الأسبوع المالي من 54.536 جنيه كأقل سعر بيع ببنك الأهلي الكويتي، إلى 55.113 ج.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم

اليوم أعلن المركزي بداية الأسبوع سعر الدرهم ختام ساعات التعامل للشراء 4.4913 ج، وللبيع 4.5188 جنيه، مُسجلاً تراجع طفيف لم يتجاوز في مجمله القرش الواحد عن تاريخ تعاملات الخميس نهاية الأسبوع الماضي وفق مؤشرات ختام تعاملات بنوك مصر، والآن دعنا نطرح أخبار الدرهم الإماراتي اليوم وفق البيانات البنكية بتاريخ 4-8-2019.

تراوح سعر الدرهم 4-8-2019 للشراء من 4.421 جنيه إلى 4.50ج مُسجلاً السعر الأعلى للشراء داخل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وعن سعر بيع الدرهم بداية الأسبوع 4 أغسطس 2019 اليوم الأحد من 4.514 جنيه كأقل سعر بيع داخل المصرف المتحد، إلى 4.531 جنيه وذلك ختام تعاملات وفق مؤشرات الأحد 4 أغسطس 2019 بالبنوك.