أخبار العُملات العربية في البنوك المصرية اليوم 8 أغسطس| سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي

كم هو سعر الصرف للعملات اليوم مُقابل الجنيه، سؤال تجده مع بداية تعاملات قطاع الصرف المصري يومياً، ولا يبتعد عن مربع الاهتمام بهذا التساؤل أسعار صرف العملات العربية، ونحن بتقرير الخميس الموافق الثامن من أغسطس 2019 سوف نطرح لك سعر صرف العملات العربية المهمة لدى الشريحة الأكبر من المتعاملين مالياً في القطاع المصرفي والمالي المصري.

حيث سنوضح السعر الحالي للريال السعودي مُقابل الجنيه المصري، كما سنوضح السعر الأحدث للدرهم الإماراتي الآن بالبنوك المصرية، ونطرح لكم أيضاً في إطار تتبعنا ورصدنا وتوضيحنا للأسعار اليومية للعملات العربية السعر الحالي شراء وبيع للدينار الكويتي، كل هذا وفق مصدرين الأول البنك المركزي المصري، والثاني البنوك الرسمية المصرية.

كم هو سعر الريال السعودي اليوم الخميس بمصر

نبدأ بالتعرف على سعر الريال السعودي 8-8-2019 عن طريق تحديد المعلومة الأهم والتي تعني كل المتعاملين، وهي معدل الشراء ومعدل البيع بتحديد المتوسطات داخل البنوك اليوم، كما نُحدد البنك الذي يُعطي أعلى سعر يمكن للمتعامل أن يبيع له، والبنك الذي يُعطي اقل سعر يمكن للمتعامل أن يشتري منه.

شراء جاء الريال 4.3997ج وبيع جاء الريال اليوم 4.4268 وتلك هي أسعار البنك المركزي الخميس 8 أغسطس، وتراوح السعر بالبنوك من 4.33ج وهذا أقل سعر شراء وسُجل ببنك البركة إلى 4.40ج وهذا أعلى سعر شراء وسُجل اليوم الخميس بالبنك المصري الخليجي، وتراوح سعر البيع من 4.425 وهذا أقل سعر بيع في بنك كريدي أجريكول، إلى 4.438 وهذا أعلى سعر بيع ببنك مصر إيران.

كم هو سعر الدينار الكويتي اليوم

سوف نبدأ بتحديد ونشر أحدث أخبار الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية، حيث سنحدد متوسط السعر اليوم للدينار الكويتي بتاريخ الخميس 8-8-2019 في بنوك مصر، وقبل هذا نُحدد السعر الذي أعلنه المركزي المصري سواء للبيع والشراء للدينار الكويتي الخميس مقابل الجنيه.

شراء جاء الدينار الكويتي اليوم بسعر 54.156 وجاء بسعر بيع 54.689 وتلك وفق مؤشرات ونشرات المركزي المصري الخميس 8-8-2019، ثم تراوح شراء من 53.27 جنيه كأقل سعر شراء وجد الخميس ببنك الإمارات دبي الوطني إلى 54.30 كأعلى سعر شراء من المواطنين سجل للدينار الكويتي بالمصرف العربي، وبالنسبة لسعر البيع كان من 54.63 وذاك أقل سعر بيع وسجل الخميس في بنك الإسكندرية، إلى 55.113 وهذا أعلى سعر بيع وسُجل بالعربي الإفريقي.

كم هو سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وعند تتبع احدث سعر سُجل الخميس للدرهم الإماراتي وفق المركزي المصري بتاريخ 8-8-2019 وجدناه شراء عند 4.489 جنيه، ووجدناه مُسجلاً الخميس سعر بيع عند 4.525 جنيه، ولا يكفي قطعاً أسعار المركزي رغم أهميتها فيجب الاطلاع على أسعار البنوك أيضا لنتعرف على كيفية سير سوق التداول على الدرهم الإماراتي بمصر حتى أخر ساعة للتداول.

شراء سجل من 4.42 جنيه ليسجل أقل سعر شراء مُعلن حتى الآن ببنك التعمير والإسكان إلى سعر 4.50 بمصرف أبو ظبي وهذا الأعلى سعراً لشراء الدرهم الخميس 8-8-2019 من المتعاملين، وعن سعر البيع من 4.51 وسُجل هذا السعر الأقل لبيع الدرهم ببنك المصرف المتحد إلى 4.54 كأعلى سعر بيع ببنك التعمير والإسكان الذي تفرد اليوم بتقديم أقل سعر شراء وأعلى سعر للبيع.