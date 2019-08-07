أخبار العُملات العربية في مصر اليوم 7 أغسطس| شامل سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي

تقرير اليوم السابع من شهر أغسطس للعام 2019 حول احدث وأخر أسعار تداول الساعات الأولى بالبنوك المصرية لأسعار العُملات العربية، تقرير مالي مُتقدم الأهمية داخل المتابعة اليومية لأحدث أخبار أسواق المال والنقد المصرية، وكذلك متابعة أحدث أخبار العملات العربية بتاريخ اليوم بمصر، وسيأتي تقرير أسعار العملات ليوضح سعر اليوم للريال السعودي بالبنوك وسعر الدرهم الإماراتي وأيضاً معهما سعر الدينار الكويتي.

والأسعار التالية هي أسعار بداية افتتاح التعاملات وفق ما أسفرت عنه المؤشرات الحالية لتداول العملات العربية الأربعاء بمصر 7-8-2019، ووفق أيضاً تحديثات الأسعار الواردة من البنك المركزي المصري من جانب والبنوك الرسمية المصرية من جانب أخر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

بدأ مؤشر الشراء المتداول للدرهم الإماراتي بداية جلسات يوم الأربعاء 7-8-2019 وفق نشرة المركزي المصري عند 4.4933 جنيه، وجاءت نشرة اليوم للمركزي وفق ساعة التداول الحالية لسعر البيع الخاص بالدرهم الإماراتي اليوم بمصر الأربعاء عن 4.5214 جنيه، ومن المُفيد الآن الإشارة لمعدلات بيع وشراء الدرهم وفق نتائج الساعة حتى اللحظة.

وبتتابع أرقام تعاملات الساعة على الدرهم الإماراتي بمصر الأربعاء 7 أغسطس تبين أن سعر شراءه يبدأ من 4.42 جنيه إلى 4.51 جنيه وسجل وفق البيان أعلى سعر حتى الساعة في البنك المصري الخليجي، ثم تابعنا مؤشرات التداول على بيع العُملة الإماراتية فوجدنا سعر البيع يستهل بسعر 4.51 جنيه وكان السعر الأقل في البيع 7 أغسطس ببنك قناة السويس إلى سعر أعلى وهو 4.528 بالمصرف العربي.

سعر الريال السعودي اليوم بمصر

بدأت مؤشرات التداول لساعة يوم الأربعاء 7 أغسطس على شراء الريال السعودي وفق نشرة المركزي المصري بسعر للشراء 4.4002 جنيه، وعن سعر البيع الذي أسفر عنه التداول الأولي اليوم الأربعاء 7-8-2019 على العُملة السعودية مقابل الجنيه فكان 4.4274 جنيه.

ثم جاءت نتائج ساعات تداول اليوم الأربعاء ببنوك مصر على الريال السعودي لتُعطي مؤشر شراء يبدأ من 4.33 جنيه إلى 4.40 ليسحل بنوك المصري الخليجي والعربي الدولي والأهلي الكويتي أعلى أسعار شراء الريال السعودي ليوم الأربعاء من المتعاملين، والبيع تراوح من 4.429 كأقل سعر ببنك مصر، إلى 4.48 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم بمصر

جاءت نشرة المركزي المصري ليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 تحمل مؤشرات شراء الدينار الكويتي حتى الساعة مقابل العملة المصرية الجنيه عند 54.2411 جنيه، وسعر بيع وفق ساعة تداول اليوم الأربعاء 4-8-2019 كما جاء عن المركزي عند 54.5930 جنيه.

وتابعنا السعر الآن والذي جاء نتيجة ساعات التداول الأولى للدينار الكويتي فوجدنا الشراء يتراوح من مُعدل سعر 53.33 جنيه إلى 54.30 جنيه، لتجد كبائع للدينار أعلى سعر للشراء بالبنك الأهلي المصري، ثم جاء سعر البيع الأربعاء 7 أغسطس من 54.63 كأقل سعر اليوم 7-8-2019 بالبنك التجاري، إلى سعر 55.05 جنيه.