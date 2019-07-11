أخبار الغِذاء في مصر صباح الخميس 11 يوليو | شامل أسعار الدواجن والأسماك والخضار والفاكهة

نقدم لكم في إطار خِدمة صباحية يومية، أسعار الغذاء الآن بالسوق المصرية من دواجن وأسماك وخضروات وأيضاً فاكهة، والأسعار هي أسعار التجزئة والتي تُقدم للمستهلك وقد تختلف من مكان لأخر حسب العديد من عوامل الطلب والعرض، ولكن في النهاية الأسعار المُقدمة هي أسعار السوق ودقيقة للغاية، ونتّبع فيها مبدأ المُعدلات “من-إلى” وذلك حتى تمتلك البيان الاسترشادي الكامل للأسعار.

وسوف نقدم الأسعار وفق المُعلن رسمياً، من بورصة الدواجن، وأسواق السمك، وسوق العبور الخاصة بتجارة الجملة للخضروات والفواكه، مُضاف لها العديد من عناصر التكلفة، لنعطيك في النهاية السعر الذي يتم تداوله بالسوق لكل أصناف الغذاء صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2019.

أسعار الغذاء اليوم الخميس

أسعار الدواجن: سجلت اليوم الدواجن ثبات عام في الأسعار، مع زيادة طفيفة ببعض الأنواع لا تتجاوز الجنيه بالكيلو الواحد، وهي زيادة غير مؤثرة على الإطلاق خاصة مع تمتع أسواق الدواجن بالفترة الحالية بحالة من زيادة المعروض تجعل التجار محجمين عن رفع الأسعار بأي شكل من الأشكال بعد أن حرصت الدولة على توفير المعروض من السلع الغذائية الأساسية للمستهلك بشكل يفوق الحاجة.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الأبيض اليوم الخميس أسعار تتراوح من 26 حتى 29 جنيه للكيلو، أم كيلو الفراخ البلدي فلقد سجلت اليوم أسعار تتراوح من 34 حتى 38 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الأسماك: شهدت أسعار الأسماك الخميس ثبات على أسعار الأيام الماضية دون زيادة، وربما جاء موسم الإنتاج في تلك الفترة في صالح المستهلك بسبب زيادة إنتاج السمك مما أكد ثبات أسعاره.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي من 20 حتى 35 جنيه للكيلو الواحد وسجل اليوم انخفاض 3 جنيه عن أمس، وسجل سمك موسى أسعار من 50 حتى 60 جنيه للكيلو، وسجل البوري اليوم من 40 حتى 50 جنيه، وسجل البربون اليوم من 30 حتى 45 جنيه، وسجل سمك المرجان اليوم من 25 حتى 40 جنيه، وسجل سمك الدنيس من 85 حتى 90 جنيه، وسجل سمك القروص من 60 حتى 80 جنيه، وسجل الوقار من 40 حتى 60 جنيه اليوم الخميس.

أسعار الخضار: سجلت الطماطم اليوم أسعار تتراوح من 2.5 حتى 5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البطاطس اليوم أسعار من 4.50 حتى 7 جنيه للكيلو، وسجل البصل اليوم من 3.5 حتى 5 جنيه للكيلو، وسجلت الكوسة اليوم من 4 جنيه حتى 7 جنيه للكيلو الواحد، وسجل الخيار البلدي من 2 جنيه حتى 4 جنيه، وسجلت الملوخية من 3 جنيه حتى 5 جنيه للكيلو اليوم، وسجل كيلو القلقاس اليوم من 7 جنيه حتى 10 جنيه للكيلو، وسجل الثوم من 6 جنيه حتى 9 جنيه للكيلو، وسجلت البامية للكيلو من 9 حتى 12 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة: أما عن أسعار الفاكهة فلقد وجدنا أن الكيلو اليوم من الليمون البلدي سجل من 20 حتى 37 جنيه للكيلو، وسجل العنب الأصفر من 7 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد اليوم، وسجل اليوم العنب الأحمر من 8 حتى 12 جنيه للكيلو، وسجل التفاح المصري اليوم الخميس من 5 حتى 7 جنيه، وسجل اليوم كيلو التفاح المستورد الأمريكاني من 21 حتى 25 جنيه للكيلو.

وسجلت المانجو العويس اليوم الخميس من 25 حتى 35 جنيه للكيلو، والمانجو الهندي اليوم من 18 حتى 25 جنيه، وسجلت المانجو التيمور من 20 حتى 28 جنيه للكيلو، وسجلت اليوم كيلو المانجو البلدي أسعار من 8 حتى 12 جنيه، وسجلت اليوم الخميس كيلو المانجو الفص من 30 حتى 50 جنيه، وسجلت المانجو الذبدية اليوم الخميس من 11 حتى 14 جنيه للكيلو الواحد.