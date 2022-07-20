أخبار ترد الروح.. انخفاض أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في الكويت، تزامنًا مع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وأوضح أحد المصادر الموثوقة، بأن السبب وراء انخفاض الذهب عالميًا، هو نتيجة لانتهاء المخاوف من تشديد السياسة النقدية، وارتفاع العائد على سندات الخزانة، نتيجة لتراجع سعر الدولار، والذي تسبب في تراجع سعر العديد من السلع والمنتجات عالميًا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 20 يوليو

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في الكويت، تراجعًا ملحوظًا طبقًا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، موضحه انخفاض أسعار الذهب عالميًا، بعد تبدد المخاوف من تشديد السياسة النقدية وارتفاع العائد على سندات الخزانة، بعد تراجع سعر الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب في الكويت خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل قيمة الأوقية “الأونصة” 1706.85 دولار أمريكي، بينما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 1706 دولار أمريكي للأوقية، وانخفض سعر الدولار لرابع جلسة على التوالي، ولم تعلن وزارة التجارة والصناعة عن أي مستجدات بشأن المعادن النفيسة الأخري، موضحة بأنه لم يطرأ على أسعارها أي تغيير يذكر، فسجلت الفضة في المعاملات الفورية 18.74 للأوقية، واستقرت أسعار البلاتين لتسجل الأوقية 874.61 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% ليسجل 1884.66 دولار للأوقية.

وطبقًا لوزارة التجارة والصناعة، فإن أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في الكويت، جاءت كالآتي: