أخر تحديث.. اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 3-6-2019 مقابل الجنيه المصري

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية حالة من التقلبات المستمرة من بين ارتفاع وانخفاض في قيمة العملة أمام الجنية منذ قرار التعويم، ومنذ بداية شهر رمضان الكريم وقد شهدت أسعار الدولار والعملات بشكل عام تراجع جماعي أمام الجنية المصري لزيادة المعروض في البنوك، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري انخفاض جديد مع بداية تعاملات الإثنين بنحو قرشين، ليُسجل للشراء 16.73 للشراء بدلاً من 16.75 جنية مساء أمس الأحد.

أسعار الدولار مقابل الجنية

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أقر بأن الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك في البنوك سوف تكون بداية من غداً الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار خلال أيام العطل باستقرارها، خاصةً وأن قيمة الدولار أصبحت في المقام الأول تتوقف على حالة العرض والطلب.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 16.73 للشراء مقابل 16.83 جنية للبيع، وانخفض الدولار في بنك مصر بقرشين للدولار الواحد، ليصل الآن إلى 16.73 للشراء بدلاً من 16.75 مع تعاملات أمس الأحد، واستقر البنك العقاري المصري كأعلى سعر للشراء مقارنة بسعر الورقة الخضراء في البنوك الأخري، فيما سجل بنك عودة أقل سعر للبيع بقيمة 16.80 جنية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 16.71 للشراء أمام 16.81 للبيع، واستقر سعر الدولار في التجاري الدولي لليوم الرابع على التوالي عن 16.70 جنية للشراء مقابل 16.80 جنية للبيع، فيما سجل كريدي أجريكول للشراء 16.70 جنية مقابل 16.80 للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 16.70 16.80 بنك قطر الوطني 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي 16.70 16.80 المصرف المتحد 16.72 16.82 بنك الإسكندرية 16.72 16.82 بنك مصر 16.73 16.83 البنك الأهلي المصري 16.73 16.83 البنك العربي الأفريقى 16.73 16.83

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.75 للشراء مقابل 16.85 للبيع، بعد أن انخفض في تعاملات أمس بنحو 5 قروش، ويُسجل الآن البنك العقاري المصري أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك بسعر 16.79 جنية.

أسعار العملات اليوم في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مع تعاملات الإثنين في بنك مصر عند 4.46 للشراء مقابل 4.49 للبيع، فيما سجل اليورو اليوم أمام الجنية في البنك الأهلي المصري 18.67 للشراء مقابل 18.83 للبيع، وإليكم أحدث أسعار العملات في البنوك أمام الجنية اليوم الإثنين.

علماً بأن أسعار العملات في الجدول السابق يتم تحديثها على مدار اليوم حالة وجود تحركات في قيمة العملات أمام الجنية المصري.