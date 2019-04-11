أرقام جميع فروع بنك الراجحي ومواقعهم في المملكة العربية السعودية و مواعيد العمل الرسمية

أرقام فروع بنك الراجحي وأماكن الفروع ، المصرف الراجحي هو أحد أهم المصارف بالمملكة العربية السعودية حيث انه يقدم العديد من المزايا للمجتمع السعودي علي مستوي الأفراد أو المنشآت أو الشركات ، كما يعمل البنك علي تقديم مختلف الخدمات التمويلية مثل التمويل الشخصي أو تمويل سيارة أو تمويل عقاري ، وتتنوع خدمات البنك للأفراد كخدمة مباشر للأفراد ، أمان راجحي ، وخدمات سداد .

أرقام ومواقع جميع فروع بنك الراجحي في مدينة الرياض بالسعودية

فرع شارع عليا بمدينة الرياض 11142 ، رقم الهاتف : +966 9200 03344

فرع شارع التخصصي بمدينة الرياض 12362 ، رقم الهاتف : +966 9200 03344

فرع الأمير ممدوح ، السليمانية بمدينة الرياض 12241 ، رقم الهاتف : +966 9200 03344

فرع طريق مطار الملك خالد بمدينة الرياض 13458 ، رقم الهاتف : +966 9200 03344

فرع شارع تبوك بمدينة الرياض 13784 ، رقم الهاتف : +966 800 124 8880

فرع المروج بمدينة الرياض 12282 4024 ، رقم الهاتف : +966 9200 03344

فرع طريق الملك عبد العزيز ، الملك فهد بمدينة الرياض ، رقم الهاتف : +966 800 124 1222

مواعيد العمل الرسمية لفروع البنك المصرفي في الرياض

تتراوح مواعيد عمل بنك المصرفي علي حسب كل فرع في مدينة الرياض ، أي أن ليس هناك مواعيد رسمية ثابتة لجميع الفروع ، فمثلاَ فرع طريق مطار الملك خالد مواعيد عمله مستمرة خلال الأربعة وعشرون ساعة وكذلك لفرع الوزارات ، أما مواعيد فرع الملك فهد مستمرة حتي العاشرة مساءً ، إما بالنسبة لباقي الفروع فيتراوح مواعيد إغلاقها بين الساعة الرابعة والنصف إلي الخامسة .

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