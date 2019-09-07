أستقرار سعر الدولار والريال السعودي اليوم السبت 7/9/2019 في البنوك المصرية والأسواق الموازية







شهدت أسعار العملات اليوم السبت 07-9-2019 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم قيمة شراء 16.66 جنيه، قيمة بيع 16.87 جنيه ، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.13 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.34 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43.







ومن خلال تلك المكقالة سوف نتابع معكم أسعار كافة العملات العربية والأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك على كافة البنوك المصرية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفصلة ليلصكم المزيد .

سعر الريال السعودي اليوم







أعلى سعر للشراء: 4.38 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.41 البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك بلوم 4.38 4.41 ساعة واحدة بنك عودة 4.38 4.41 يومين المصرف العربى الدولى 4.38 4.41 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.38 4.41 يومين البنك المركزى المصرى 4.38 4.41 يومين بنك مصر 4.38 4.41 يومين البنك الأهلي المصري 4.38 4.41 يومين البنك المصرى الخليجى 4.38 4.41 يومين بنك قناة السويس 4.37 4.41 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.37 4.41 يومين بنك المشرق 4.37 4.41 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.36 4.42 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.36 4.41 يومين كريدى أجريكول 4.36 4.41 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.36 4.41 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.36 4.41 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.36 4.42 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.36 4.41 يومين المصرف المتحد 4.36 4.41 يومين بنك التنمية الصناعية 4.35 4.41 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.35 4.41 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.35 4.45 يومين بنك البركة 4.32 4.45 16 ساعة







أسعار باقي العملات العربية













أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم 7/9/2019 في مصر والأسواق المحلية

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.46 بنك مصر إيران التنمية أقل سعر للبيع: 16.50 البنك العقاري المصري العربي

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك مصر إيران التنمية 16.46 16.56 يومين بنك البركة 16.45 16.55 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.45 16.55 يومين البنك العقاري المصري العربي 16.45 16.50 يومين البنك المصرى الخليجى 16.45 16.55 يومين بنك المشرق 16.45 16.55 يومين البنك الأهلى اليونانى 16.45 16.55 يومين البنك الأهلي المصري 16.45 16.55 يومين بنك مصر 16.45 16.55 يومين بنك التنمية الصناعية 16.45 16.55 يومين المصرف المتحد 16.44 16.54 يومين بنك بلوم 16.44 16.54 يومين بنك قناة السويس 16.44 16.54 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.44 16.54 يومين كريدى أجريكول 16.44 16.54 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.44 16.54 يومين بنك عودة 16.44 16.54 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.44 16.54 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.43 16.53 يومين المصرف العربى الدولى 16.43 16.53 يومين البنك المركزى المصرى 16.42 16.55 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.42 16.52 يومين بنك الكويت الوطني NBK 16.42 16.52 يومين

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.19 بنك البركة أقل سعر للبيع: 18.26 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 18.19 18.49 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 18.17 18.31 يومين البنك الأهلي المصري 18.13 18.34 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.13 18.30 يومين البنك الأهلى اليونانى 18.13 18.30 يومين بنك مصر 18.13 18.34 يومين بنك التنمية الصناعية 18.13 18.28 يومين بنك المشرق 18.13 18.31 يومين البنك العقاري المصري العربي 18.13 18.34 يومين بنك مصر إيران التنمية 18.12 18.37 يومين البنك المصرى الخليجى 18.12 18.32 يومين بنك عودة 18.11 18.31 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 18.11 18.32 يومين بنك قناة السويس 18.11 18.27 يومين كريدى أجريكول 18.11 18.30 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.11 18.27 يومين المصرف المتحد 18.11 18.29 يومين بنك بلوم 18.11 18.30 26 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 18.11 18.32 يومين المصرف العربى الدولى 18.10 18.29 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.10 18.26 يومين بنك الكويت الوطني NBK 18.09 18.31 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 18.09 18.30 يومين