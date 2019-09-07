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سغر الريال السعودي اليوم
اسعار صرف العملات اليوم السبت
أخبار إقتصادية

أستقرار سعر الدولار والريال السعودي اليوم السبت 7/9/2019 في البنوك المصرية والأسواق الموازية

بواسطة حنان الزهيري 0


شهدت أسعار العملات اليوم السبت 07-9-2019 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم قيمة شراء 16.66 جنيه، قيمة بيع 16.87 جنيه ، وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.13 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.34 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.38، بينما سجل سعر البيع 4.43.



ومن خلال تلك المكقالة سوف نتابع معكم أسعار كافة العملات العربية والأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك على كافة البنوك المصرية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفصلة ليلصكم المزيد .

سعر الريال السعودي اليوم



أعلى سعر للشراء: 4.38
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.41
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك بلوم4.384.41ساعة واحدة
بنك عودة4.384.41يومين
المصرف العربى الدولى4.384.41يومين
اتش اس بى سى HSBC4.384.41يومين
البنك المركزى المصرى4.384.41يومين
بنك مصر4.384.41يومين
البنك الأهلي المصري4.384.41يومين
البنك المصرى الخليجى4.384.41يومين
بنك قناة السويس4.374.41يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.374.41يومين
بنك المشرق4.374.41يومين
بنك مصر إيران التنمية4.364.42يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.364.41يومين
كريدى أجريكول4.364.41يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)4.364.41يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.364.41يومين
البنك الأهلى اليونانى4.364.42يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى4.364.41يومين
المصرف المتحد4.364.41يومين
بنك التنمية الصناعية4.354.41يومين
بنك الكويت الوطني NBK4.354.41يومين
البنك العقاري المصري العربي4.354.45يومين
بنك البركة4.324.4516 ساعة


أسعار باقي العملات العربية 

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عدم استقرار في سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية



أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم 7/9/2019 في مصر والأسواق المحلية

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.46
بنك مصر إيران التنمية
أقل سعر للبيع: 16.50
البنك العقاري المصري العربي
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك مصر إيران التنمية16.4616.56يومين
بنك البركة16.4516.5516 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.4516.55يومين
البنك العقاري المصري العربي16.4516.50يومين
البنك المصرى الخليجى16.4516.55يومين
بنك المشرق16.4516.55يومين
البنك الأهلى اليونانى16.4516.55يومين
البنك الأهلي المصري16.4516.55يومين
بنك مصر16.4516.55يومين
بنك التنمية الصناعية16.4516.55يومين
المصرف المتحد16.4416.54يومين
بنك بلوم16.4416.54يومين
بنك قناة السويس16.4416.54يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.4416.54يومين
كريدى أجريكول16.4416.54يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى16.4416.54يومين
بنك عودة16.4416.54يومين
اتش اس بى سى HSBC16.4416.54يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4316.53يومين
المصرف العربى الدولى16.4316.53يومين
البنك المركزى المصرى16.4216.55يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)16.4216.52يومين
بنك الكويت الوطني NBK16.4216.52يومين
سعر الريال السعودي اليوم
أسعار صرف العملات اليوم

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.19
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 18.26
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك البركة18.1918.49أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى18.1718.31يومين
البنك الأهلي المصري18.1318.34يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.1318.30يومين
البنك الأهلى اليونانى18.1318.30يومين
بنك مصر18.1318.34يومين
بنك التنمية الصناعية18.1318.28يومين
بنك المشرق18.1318.31يومين
البنك العقاري المصري العربي18.1318.34يومين
بنك مصر إيران التنمية18.1218.37يومين
البنك المصرى الخليجى18.1218.32يومين
بنك عودة18.1118.31يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1118.32يومين
بنك قناة السويس18.1118.27يومين
كريدى أجريكول18.1118.30يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1118.27يومين
المصرف المتحد18.1118.29يومين
بنك بلوم18.1118.3026 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC18.1118.32يومين
المصرف العربى الدولى18.1018.29يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.1018.26يومين
بنك الكويت الوطني NBK18.0918.31يومين
البنك التجاري الدولي (CIB)18.0918.30يومين

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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