أسعار أوبل أسترا 2020 تنخفض 21 ألفًا.. هل تأثر سوق السيارات بمصر؟

بقيمة 21 ألف جنيه، انخفضت أسعار سيارة أوبل أسترا 2020 في مصر، خلال شهر مايو الجاري، ما تسبب ذلك في ضغوط على الشركات المنافسة في السوق المصري، خصوصًا أن سعر “أسترا” سيدان العائلية أصبح بعد التخفيض الأخير 299 ألفًا و.990 جنيهًا، بدلًا من 321 ألف جنيه، وذلك وفقًا لشركة المنصور، والوكيل الحصري لأوبل.

وتتميز “أسترا” الحديثة، بانطلاقها حتى سرعة 100 كيلو متر من وضع الثبات وذلك في وقت 10.2 ثانية، وهي موفرة للوقود إذ تستهلك 6.2 لتر من الوقود في 100 كيلو متر، وتأتي بمحرك تربو رباعي السلندرات وبقوة 140 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

أوبل أسترا 2020

وتأتي أوبل أسترا 2020 بمواصفات ووسائل أمان عالية، فهي تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، وفرامل “ABS” مانعة للانغلاق، وبرنامج “ESP” للتوازن الإلكتروني، وحساسات خلفية للركن.

ومميزات “أسترا” الألمانية جعلها قادرة على المنافسة بقوة في الفئة السعرية التي أعلى من 300 ألف جنيه، وهي سيارة يرغب فيها كثير من العملاء المصريين، ومتوفر منها في الخارج نسخة الهاتشباك لم يستوردها الوكيل الحصري حتى الآن.

أسعار 7 سيارات منافسة

ويرصد موقع “دوري نيوز” سيارات منافسة لسيارة أوبل أسترا 2020 في السوق المصري، خلال هذه الفترة إذ تأتي على النحو التالي: