أسعار الأدوات المدرسية في معارض “أهلا مدارس” .. تراجع الأسعار  من 5 – 10% مقارنة بالعام الماضي

اقترب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، وبدأ التحضير لاستقباله من شراء الأدوات المدرسية ومستلزمات الطالب، لذلك سوف يكون الاستفسار والبحث عن أسعار الأدوات المدرسية أحد أبرز ما يشغل بال أولياء الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق بدء العام الدراسي الجديد، وضمن هذا السياق أعلنت غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح 10 معارض فرعية من معرض ” أهلا مدارس ” وذلك بداية من شهر سيبتمبر المقبل، في مناطق مختلفة من محافظة القاهرة والتي تستهدف المناطق الشعبية والاكثر احتياجًا، واللافت في هذه المعارض أن الأسعار تراجعت بنحو 5 – 10% مقارنة بالعام الماضي، حسب رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية بالقاهرة أحمد أبو جبل، لتأتي أرخص الأسعار للأدوات المكتبية في معرض “أهلا مدارس” ثم في الفجالة.

أسعار الأدوات المدرسية

أنواع الأدوات المدرسية المتوفرة في الأسواق وأسعارها

نظرًا لارتفاع أسعار المنتج المصري من الادوات المدرسية فهو غير متوفر بكثرة، ويكثر في السوق الأدوات المدرسية المستوردة من دول أجنبية مثل (الهند والصين وماليزيا وتركيا وأندونيسيا)، وذات سعر أقل بسبب توفر الدولار وثبات سعر الدولار الجمركي، وفيما يلي أسعار المستلزمات المدرسية: