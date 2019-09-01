أسعار الأسماك اليوم الأحد في مصر| البلطي يتراجع مُجدداً والجمبري لا يزال يرتفع

سعر السمك يومياً من أهم ما يمكن أن نتناوله ضمن منظومة الرصد الكامل لأخبار سوق الغذاء المصري، فالأسماك عنصر غذائي شديد الأهمية والطلب من قبل المصريين، وعليه يجب تناول أسعار الأسماك في مصر وفق تقارير مُفصلة مصدرها الأول بيانات الأسواق الفعلية، وهذا هو تقرير اليوم لأحدث أخبار أسواق وبورصات السمك بمصر، لنحدد معكم أسعار الأسماك اليوم بمصر الأحد بتاريخ الأول من شهر سبتمبر 2019، وذلك كما جاء لنا من مؤشرات سوق السمك حتى الساعة.

أسعار الأسماك اليوم بمصر 1-9-2019

جاء تقرير متابعة أحدث أسعار الأسماك داخل مصر الأحد 1 سبتمبر 2019، ليضح عدة حقائق هامة تنصب في مجملها حول استقرار سوق السمك سواء فيما يتعلق بالعرض من إنتاج الأسماك اليومية، أو فيما يتعلق بالأسعار المطرحة، ولاحظنا تراجع أسعار البلطي مُجدداً بعد أن ارتفع أمس السبت، وسجل الجمبري ارتفاع ملحوظ في مستويات أسعاره مع تراجع كبير في حجم المعروض منه بالسوق المصري.

وجاء السعر اليوم لكيلو البلطي المميز في الأول من سبتمبر ليتراوح من 24 جنيه حتى 32 جنيه، أما البلطي رقم 2 فبعد أن وصل أمس السبت لسعر من 23 حتى 27 جنيه تراجع اليوم ليسجل من 20 جنيه حتى 25 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار اليوم بالنسبة للبلطي من النوع الأسواني لتبدأ من سعر 16 جنيه حتى سعر 36 جنيه.

كيلو البياض البلدي نمرة 1 سعره اليوم من 50 جنيه إلى 60 جنيه.

كيلو البياض نمرة 2 سعره اليوم من 20 جنيه إلى 30 جنيه.

كيلو الشيلان سعر اليوم من 10 جنيه إلى 22 جنيه.

كيلو الحنشان سعره اليوم من 70 جنيه إلى 170 جنيه.

كيلو سمك موسى سعره اليوم من 51 جنيه إلى 66 جنيه.

كيلو الكابوريا سعرها اليوم من 35 جنيه إلى 150 جنيه.

كيلو السمك المرجان الأول من سبتمبر من 35 جنيه إلى 45 جنيه للنمرة 1.

كيلو سمك المرجان في الأول من سبتمبر وذلك من الفئة الثانية من 25 جنيه حتى 35 جنيه.

كيلو السمك البوري الأول من الشهر الحالي من 35 جنيه حتى 48 جنيه وذلك من الفئة الأولي.

كيلو السمك البوري الأول من هذا الشهر الفئة الثانية من 28 جنيه حتى 35 جنيه.

ورصد السوق زيادة كبيرة بسعر الجمبري بكل الأصناف المعروضة منه، مع تراجع ملحوظ جداً في حجم العرض فلا تكاد تراه غلا بصعوبة وعند عدد محدد من محال الأسماك، فوجدنا سعر الكيلو أول الشهر من الجمبري رقم واحد ذات الأحجام الكبيرة من 300 جنيه إلى 340 جنيه للكيلو، وجاء بعده جمبري ذات أحجام كبيرة بفئة ثانية من 200 جنيه إلى سعر 250 جنيه، ثم الجمبري البلدي المتوسط يأتي أول الشهر من 90 جنيه إلى سعر للكيلو 160 جنيه.