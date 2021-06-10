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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة

بواسطة أحمد ياسين
أسعار الأسماك اليوم سعر السمك بسوق الجملة

تمثل الأسماك بكافة أنواعها أحد أهم الوجبات الغذائية خصوصا مع انخفاض أسعارها بالمقارنة ببعض أنواع البروتينات، وتتغير أسعار الأسماك بشكل كبير حسب نوعها، وبالرغم من الثبات النسبي الذي يشهده سوق الأسماك المصري إلا أن التغيرات الطفيفة في الأسعار  تجعل الكثير من المواطنين تبحث بشكل مستمر عن الأسعار اليومية لبعض أنواع الأسماك كالبلطي والمكاريل والبوري بصفتهم من أكثر الأسماك شعبية بين المصريين، ونقدم في موقع كلمة دوت أورج متابعة للسعر المعلن اليوم للعديد من أنواع الأسماك بسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم 10 يونيو 2021 في مصر بسوق العبور للجملة

النوع السعر يبدأ من إلي
سمك بلطي نمرة 1 22 26
سمك بلطي نمرة 2 19 21
سمك بلطي نمرة 3
سمك بلطي أسواني 17 37
سمك فليه بلطي 30 110
سمك قشر بياض 90 130
سمك قراميط شيلان 10 20
سمك ثعابين 50 200
سمك مكرونة خليجي 0 0
سمك مكرونة سويسي 65 85
سمك برانيس اسكندراني 0 0
سمك مكرونة مجمدة 30 30
سمك موسي 90 130
سمك سبيط – كاليماري- سابيا 110 170
سمك قرش 30 40
سمك حدادي 10
سمك كابوريا 30 120
سمك مرجان 1 0 0
سمك مرجان نمرة 2 23 27
سمك مرجان مجمد 19 25
سمك بربون نمرة 1 0 0
سمك بربون نمرة 2 32 38
سمك بربون مجمد 25 30
سمك دنيس 90
جمبري جامبو 0 0
جمبري نمرة 1 0 0
جمبري نمرة 2 0 0
جمبري نمرة 2 مجمد 85 165
جمبري نمرة 3 90 150
سمك بوري نمرة 1 42 48
سمك بوري نمرة 2 32 38
سمك ماكريل مجمد 25 35
أسعار الأسماك

جدير بالذكر أن الأسعار المعلنة والمقدمة من خلال موقعنا هي أسعار الجملة بسوق العبور وتختلف عن الأسعار عند تاجر التجزئة والذي يضيف عليها تكلفة النقل وباقي التكاليف الأخري بالإضافة إلى هامش الربح، لذلك أسعار الأسماك المقدمة هنا هي أسعار استرشادية وليست سعر نهائي.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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