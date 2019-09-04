أسعار الأسماك اليوم في مصر الأربعاء 4 سبتمبر| شامل رصد أحدث التغيرات وفق بيانات الأسواق

سعر السمك وأخبار بورصات وأسواق الأسماك، نُقدمه ببيانات السوق الآن حسب ما ورد من نتائج الحركة الصباحية للبيع والشراء سواء بأسواق الأقاليم الكبرى مثل سوق السمك ببوغاز الإسكندرية، أو سوق السمك ببوغاز عزبة البرج، أو سوق السمك بالسويس، وأيضا حسب تقديرات ونتائج أسواق العبور للأسماك للجملة بتاريخ الأربعاء 4 سبتمبر من العام 2019، ونطرح ونوضح احدث التغيرات بالأسعار لتتعرف بدقة على إلى أين وصل سعر السمك اليوم بمصر.

كم هي أسعار الأسماك اليوم 4-9-2019 بمصر

بدأ البلطي اليوم بكافة أنواعه تعاملات البيع والشراء مُستقراً ليبدأ بالفئة الأولى منه بسعر 25 جنيه حتى 27 جنيه في تراجع واضح عن أسعار الشهر الماضي بمعدل 7 جنيه للكيلو، أما الفئة نمرة 2 من البلطي فسجلت من 20 جنيه حتى 25 جنيه متراجعة 3 جنيه عن أسعار الأمس، وثبت اليوم سعر البلطي الأسواني ليبدأ عند أسعار من 18 جنيه حتى 35 جنيه.

وسجلت الكابوريا ثبات ليبدأ سعرها الأربعاء من 50 جنيه إلى سعر 150 جنيه، ويختلف طبعاً وفق أحجامها، وجاء سمك الثعابين وفق الحجم والنوعية من سعر 50 جنيه إلى سعر 180 جنيه مرتفعاً 20 جنيه للكيلو عن سعر الأمس، وثبتت أسعار الجمبري بأسواق مصر اليوم وان كانت لا تزال بالفعل عن معدلات فائقة وغير معتادة في الأسعار لنجد سعر الجمبري 1 من 390 إلى 450 جنيه، والجمبري الجامبو 2 من 190-250 جنيه، والجمبري المجمد الأربعاء 4-9-2019 من 85 جنيه إلى سعر للكيلو 165 جنيه، ووجدنا السعر اليومي للمستهلك للجمبري البلدي الأربعاء من 90 جنيه حتى سعر اليوم للكيلو 160 جنيه.

وارتفع اليوم سعر الكيلو الأربعاء 4 سبتمبر لسمك البوري من الفئة الأولى ليبدأ من سعر بالسوق 38 جنيه إلى سعر 47 جنيه، وجاء سمك البوري من الفئة 2 مستقر عند سعر الأمس ليبدأ من 27 جنيه إلى 32 جنيه، وجاء السمك من النوع القاروص الأربعاء ليبدأ بسعر 50 جنيه إلى سعر 80 جنيه وشهد السوق اليوم وفرة من القاروص مع ثبات سعره.