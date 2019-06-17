 التخطي إلى المحتوى

أسعار الأسماك اليوم في مصر بكافة أنواعه والمسجلة بسوق العبور للجملة

كتب أحمد ياسينفي آخر تحديث
أسعار الأسماك اليوم في مصر بكافة أنواعه والمسجلة بسوق العبور للجملة
أسعار الأسماك اليوم في مصر

تعتبر الأسماك من أهم الأغذية التي توفر قدرا كبيرا من العناصر الغذائية في مقدمتها البروتين الحيواني والفسفور، وتتميز بتنوعها وتفاوت أسعارها حسب نوع الأسماك، لذلك تجدها طعاما للغني والفقير في جميع محافظات الجمهورية، ويتساءل الكثير من الناس عن أسعار الأسماك اليوم في مصر والتي يتم تحديدها بسوق العبور للجملة بشكل يومي، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يطلع قراءه على أسعار السمك بكافة أنواعه، ولكن يجب الإحاطة أن الأسعار الملعنة بسوق العبور والتي سنعرضها عليك في تقريرنا التالي هي أسعار الجملة، ولذلك فهي أسعار استرشادية.

أسعار الأسماك اليوم 17 يونيو 2019 في مصر بسوق العبور للجملة

النوع السعر يبدأ من إلي
سمك بلطي نمرة 1 33 37
سمك بلطي نمرة 2 28 32
سمك بلطي نمرة 3
سمك بلطي أسواني 15 35
سمك فليه بلطي 30 90
سمك قشر بياض 55 66
سمك قراميط شيلان 10 20
سمك ثعابين 50 150
سمك مكرونة خليجي 0 0
سمك مكرونة سويسي 55 65
سمك برانيس اسكندراني 0 0
سمك مكرونة مجمدة 19 25
سمك موسي 50 66
سمك سبيط – كاليماري- سابيا 90 190
سمك قرش 20 30
سمك حدادي 10
سمك كابوريا 30 150
سمك مرجان 1 0 0
سمك مرجان نمرة 2 23 33
سمك مرجان مجمد 19 25
سمك بربون نمرة 1 0 0
سمك بربون نمرة 2 35 41
سمك بربون مجمد 22 28
سمك دنيس 90
جمبري جامبو 0 0
جمبري نمرة 1 0 0
جمبري نمرة 2 175 275
جمبري نمرة 2 مجمد 85 165
جمبري نمرة 3 90 150
سمك بوري نمرة 1 39 45
سمك بوري نمرة 2 32 38
سمك ماكريل مجمد 25 35
أسعار الأسماك اليوم في مصر بكافة أنواعه والمسجلة بسوق العبور للجملة
أسعار الأسماك

 

وأخيرا عزيزي القارئ نؤكد من جديد أن الأسعار سالفة الذكر هي أسعار الجملة للأسماك المسجلة بسوق العبور، وأنها تختلف عن أسعار التجزئة المجودة لدي بائعي الأسماك، حيث يتم إضافة تكلفة النقل وتكلفة الفاقد إلى جانب هامش الربح الخاص بتاجر التجزئة للوصول إلى السعر النهائي.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.