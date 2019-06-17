أسعار الأسماك اليوم في مصر بكافة أنواعه والمسجلة بسوق العبور للجملة

تعتبر الأسماك من أهم الأغذية التي توفر قدرا كبيرا من العناصر الغذائية في مقدمتها البروتين الحيواني والفسفور، وتتميز بتنوعها وتفاوت أسعارها حسب نوع الأسماك، لذلك تجدها طعاما للغني والفقير في جميع محافظات الجمهورية، ويتساءل الكثير من الناس عن أسعار الأسماك اليوم في مصر والتي يتم تحديدها بسوق العبور للجملة بشكل يومي، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يطلع قراءه على أسعار السمك بكافة أنواعه، ولكن يجب الإحاطة أن الأسعار الملعنة بسوق العبور والتي سنعرضها عليك في تقريرنا التالي هي أسعار الجملة، ولذلك فهي أسعار استرشادية.
أسعار الأسماك اليوم 17 يونيو 2019 في مصر بسوق العبور للجملة
|النوع
|السعر يبدأ من
|إلي
|سمك بلطي نمرة 1
|33
|37
|سمك بلطي نمرة 2
|28
|32
|سمك بلطي نمرة 3
|سمك بلطي أسواني
|15
|35
|سمك فليه بلطي
|30
|90
|سمك قشر بياض
|55
|66
|سمك قراميط شيلان
|10
|20
|سمك ثعابين
|50
|150
|سمك مكرونة خليجي
|0
|0
|سمك مكرونة سويسي
|55
|65
|سمك برانيس اسكندراني
|0
|0
|سمك مكرونة مجمدة
|19
|25
|سمك موسي
|50
|66
|سمك سبيط – كاليماري- سابيا
|90
|190
|سمك قرش
|20
|30
|سمك حدادي
|10
|سمك كابوريا
|30
|150
|سمك مرجان 1
|0
|0
|سمك مرجان نمرة 2
|23
|33
|سمك مرجان مجمد
|19
|25
|سمك بربون نمرة 1
|0
|0
|سمك بربون نمرة 2
|35
|41
|سمك بربون مجمد
|22
|28
|سمك دنيس
|90
|جمبري جامبو
|0
|0
|جمبري نمرة 1
|0
|0
|جمبري نمرة 2
|175
|275
|جمبري نمرة 2 مجمد
|85
|165
|جمبري نمرة 3
|90
|150
|سمك بوري نمرة 1
|39
|45
|سمك بوري نمرة 2
|32
|38
|سمك ماكريل مجمد
|25
|35
وأخيرا عزيزي القارئ نؤكد من جديد أن الأسعار سالفة الذكر هي أسعار الجملة للأسماك المسجلة بسوق العبور، وأنها تختلف عن أسعار التجزئة المجودة لدي بائعي الأسماك، حيث يتم إضافة تكلفة النقل وتكلفة الفاقد إلى جانب هامش الربح الخاص بتاجر التجزئة للوصول إلى السعر النهائي.
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