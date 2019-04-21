تعتبر الأسماك من الوجبات الغذائية الهامة التي يتناولها المصريون لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وفي مقدمتها الفسفور والبروتين، ونظرا لهذه الأهمية يقدم موقع كلمة لقراءه أسعار الأسماك المعلنة بسوق العبور للجملة عن اليوم 21 /4 / 2019، والتي تراوحت حول معدلاتها الطبيعية ويمكن إيضاح الأسعار كما يلي.

أسعار الأسماك اليوم 21 /4 /2019

بلطي نمرة 1 تراوح السعر من 34 جنيها إلى 36 للكيلو

بلطي نمرة 2 تراوح السعر بين 28 جنيها إلى 32 للكيلو

بلطي نمرة 3 سعره 0 جنيهات للكيلو

بلطي أسواني تراوح السعر بين 15 إلى 31 جنيها للكيلو

فليه بلطي تراوح السعر بين 30 إلى 90 جنيها للكيلو

قشر بياض تراوح السعر بين 50 إلى 66 جنيها للكيلو.

قراميط شيلان تراوح السعر بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

ثعابين تراوح السعر بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.

مكرونة خليجي تراوح السعر بين 39 إلى 43 جنيها للكيلو.

مكرونة سويسي تراوح السعر بين 59 إلى 65 جنيها للكيلو.

برانيس اسكندراني تراوح السعر بين 50 إلى 64 جنيها للكيلو.

موسى تراوح السعر بين 40 إلى 70 جنيها للكيلو.

سبيط تراوح السعر بين 90 إلى 180 جنيها للكيلو.

قرش تراوح السعر بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

كابوريا تراوح السعر بين 30 إلى 140 جنيها للكيلو.

مرجان نمرة 1 تراوح السعر بين 39 إلى 43 جنيها للكيلو.

بربون نمرة 1 تراوح السعر بين 35 إلى 41 جنيها للكيلو.

دنيس بسعر 90 جنيها للكيلو.

جمبري جامبو تراوح السعر بين 350 إلى 420 جنيها للكيلو.

جمبري نمرة 1 تراوح السعر بين 250 إلى 320 جنيها للكيلو.

جمبري نمرة 2 تراوح السعر بين 125 إلى 225 جنيها للكيلو.

جمبري نمرة 3 تراوح السعر بين 90 إلى 140 جنيها للكيلو.

بوري نمرة 1 تراوح السعر بين 40 إلى 48 جنيها للكيلو.

بوري نمرة 2 تراوح السعر بين 33 إلى39 جنيها للكيلو.

ماكريل مجمد تراوح السعر بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو.

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