أسعار الأسماك صباح اليوم الخميس بمصر 8 أغسطس| شامل جميع الأصناف وفق بيانات الأسواق الآن

تقرير سعر السمك بالأسواق المصرية وذلك لصباح اليوم الخميس 8 أغسطس، تقرير يومي صباحي ترصد من خلاله ومعه أحدث الأسعار التي يُعلن عنها السوق حول مؤشرات البيع والشراء لأنواع الأسماك المختلفة داخل مصر، وسوف نُقدم الأسعار المتداولة للسمك وفق الواقع الحقيقي اليومي الصباحي لبيع وشراء السمك بمصر وما تتمخض عنه التعاملات من أسعار حديثة.

فسوق السمك بشكل عام مُتغير بمعدلات سريعة نظراً لعوامل عدة، من أهمها أن السمك سلعة غذائية تتأثر بشدة بمعدلات العرض والطلب، فلا يمكن ترك السمك بالمزارع السمكية بلا نهاية ودون طرح للبيع في توقيت محدد، كما أن السمك لا يمكن عرضه بالمتاجر لأكثر من يوم وإلا يتأثر سعره وبشده، وهنا هيا بنا نتعرف على قوائم الأسعار كما وردت من السوق الآن.

كم هي أسعار الأسماك في مصر اليوم

تشهد أسواق الأسماك في مصر قبل عيد الأضحى حالة من الجمود الفعلي، وكلما اقترب العيد زادت ملامح هذا الجمود، فعموماً المزارع السمكية بدأت منذ يومين في تقليل الإنتاج، والمستهلك بشكل عام انقسم لفئتين فئة ركزت كافة قواها الشرائية لتوفير أسعار اللحم الأحمر لعيد الأضحى، وفئة قررت الإقبال على بعض أصناف الأسماك عالية الثمن قبل الانخراط بتناول اللحوم.

وعموما هذا السلوك الشرائي أحدث تباين في مستويات الأسعار، فنجد عدة أصناف من الأسماك ثابتة بالسعر، وعدد أخر مثل البوري والجمبري والقاروص يرتفع سعرها قليلاً بسبب زيادة الطلب وقلة الإنتاج، وجاءت أسعار السمك بمصر صباح الخميس 8-8-2019 كما يلي:

الصنف: سمك بلطي 1 السعر للكيلو: من 32ج – 35ج.

الصنف: سمك بلطي 2 السعر للكيلو: من 25ج – 30ج.

الصنف: بلطي أسواني السعر للكيلو: من 15ج – 35ج .

الصنف: شيلان السعر للكيلو: من 10ج – 20ج.

الصنف: ثعابين السعر للكيلو: 50ج – 150ج.

الصنف: مكرونة سويسي السعر للكيلو: 55ج – 65ج.

الصنف: مكرونة مجمدة السعر للكيلو: 19ج – 25ج.

الصنف: سمك موسى السعر للكيلو: من 51ج – 64ج.

الصنف: سابيا السعر للكيلو: من 90ج – 190ج.

الصنف: كابوريا السعر للكيلو: من 35 ج – 150ج.

الصنف: سمك بربون بلدي السعر للكيلو: 34ج – 41ج.

الصنف: سمك بربون مجمد السعر للكيلو: 23ج – 28ج.

الصنف: سمك دنيس السعر للكيلو: من 84ج – 90ج.

الصنف: جمبري كبير السعر للكيلو: من 205ج – 310ج.

الصنف: جمبري مجمد السعر للكيلو: من 84ج – 165ج.

الصنف: جمبري بلدي متوسط الحجم السعر للكيلو: 88ج – 165ج.

الصنف: سمك بوري 1 السعر للكيلو: من 55ج – 58ج.

الصنف: سمك بوري 2 السعر للكيلو: من 41ج – 48ج.

وبهذا يكون التقرير الصباحي المتعلق بأسعار الأسماك بمصر اليوم 8 أغسطس 2019 قد تم مستوفياً السعر الصباحي لأسواق السمك حتى الآن، وسوف نوافيكم قطعاً بأي تحديث بعد متابعة الأسعار حتى فترة الظهيرة وهي أقصى ذروة للتعاملات الفعلية لبيع وشراء السمك داخل مصر.