أسعار الأسماك في مصر صباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس| شامل جميع الأصناف تقرير سوق العبور

أسعار الأسماك، من احد قوائم التسوق والشراء الهامة لدى المستهلكين، ويسعى الكثيرون صباح كل يوم للتعرف على سعر السمك بشكل يومي لأنه وبلا شك أحد أهم مصادر البروتين معتدلة الثمن فضلاً عن تنوعه وتعدد أصنافه، وبهذا التقرير تتعرف معانا على أحدث سعر للسمك بالكيلو للمستهلك النهائي بتاريخ صباح اليوم، مع تحديد المتغيرات التي طرأت على سعر أي صنف من أصناف السمك يومياً.

وتقرير أسعار الأسماك صباح اليوم الأربعاء بتاريخ السابع من أغسطس 2019، يتفق مع تقارير وبيانات سوق العبور الاسترشادية والمحددة لسعر السمك صباح كل يوم، وفق كافة مقومات وعوامل ومؤثرا العرض والطلب على الأسماك يومياً بمصر، فيها نتعرف على سعر السمك اليوم الأربعاء 7-8-2019.

كم هو سعر السمك اليوم بمصر الأربعاء 7 أغسطس 2019

مع تتبع حركة سوق السمك وجدنا، أن سعر البلطي تراجع بمقدار 2 جنيه للكيلو صباح اليوم، في حين أن سعر الكيلو من السمك البوري بكل أصنافه شهد زيادة طفيفة للكيلو، وما السبب؟ باختصار السبب أن البوري تحديداً يعتمد إنتاجه على المزارع السمكية، والمزارع السمكية قللت الإنتاج منذ أسبوع بسبب اقتراب عيد الأضحى وتراجع الطلب على السمك، وعليه شهد البوري زيادات، بينما ثبتت باقي الأسعار كما سنوضح لكم.

وتابعنا الأسعار صباح الأربعاء 7 أغسطس، فوجدنا السمك من نوع البلطي يبدأ سعر النوع المتميز منه ذات الحجم الكبير من 32ج إلى 35ج، ولاحظنا أن سعر كيلو البلطي الدرجة الثانية يتراوح السعر ليبدأ من 25ج – 30ج، ووجد أن سعر اليوم الأربعاء للبلطي الأسواني يبدأ من 15 جنيه لينتهي عند 35 جنيه.

وعن الأسعار الخاصة بالجمبري اليوم الأربعاء وذلك بأصنافه الثلاثة، سواء كان جمبري جامبو مميز كبير الحجم وبالقطع يتسم بارتفاع سعره، أو جمبري مُجمد مستورد، أو جمبري بلدي صغير ومتوسط الحجم وهو النوع الذي يكثر عليه الإقبال وجدنا الأسعار كالتالي وذلك وفق ما خلصت إليه المتابعة الميدانية اليوم لأسواق الأسماك المصرية.

الجمبري الجامبو كبير الحجم اليوم الأربعاء السعر من 200ج – 310ج للكيلو.

الجمبري المُجمد سجل الأربعاء من 85ج – 165ج.

الجمبري البلدي للكيلو سجل الأربعاء من 90ج – 160ج.

ووجد سعر كيلو البوري لصباح اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 متراوح من سعر 50 جنيه إلى 58 جنيه وذلك للدرجة الممتازة، أما البوري من الدرجة الثانية الأربعاء 7 أغسطس سجل سعر من 40ج – 48ج، ووجدنا باقي الأصناف من السمك اليوم وفق تقرير الأسواق تُسجل الأسعار وفق المعادلات والمتوسطات السعرية التالي ذكرها:

بلطي فليه اليوم للكيلو سعر من 30ج – 90ج.

قشر بياض اليوم للكيلو سعر من 50ج – 64ج.

بياض بلدي الكيلو من سعر 50ج – 64ج.

بياض بحيرة ناصر الكيلو من 20ج – 30ج.

قراميط من 10ج – 22ج.

ووجدنا سمك المكرونة للكيلو الأربعاء 7-8-2019 يتراوح السويسي من 55 جنيه إلى 66 جنيه، لكن الكيلو المجمد من سمك المكرونة سجل من 19 ج – 26 ج، وكان سعر سمك موسى صباح اليوم من 51 ج – 65 ج، ووجدنا بمتابعة اليوم لأسعار الأسماك سعر الكبوريا من 31ج إلى 149ج، ووجدنا أن سعر الدنيس من 80ج – 90ج.