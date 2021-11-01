شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم بسوق العبور للجملة استقرار كبيرا، وتعتبر الأسماك من الوجبات الهامة للكثير من الأسر المصرية من مختلف المستويات الاقتصادية، خاصة وأن أسعار الأسماك تتباين بشكل كبير حسب النوع، فهناك أنواع يبدأ سعر الكيلو منها ب20 جنيها، وأنواع أخرى تصل أسعار الكيلو منها إلى 450 جنيها، وفيما يلي نستعرض سويا الأسعار المسجلة اليوم بسوق العبور للجملة.
أسعار الأسماك اليوم نوفمبر 2021 في مصر بسوق العبور للجملة
|النوع
|السعر يبدأ من
|إلي
|سمك بلطي نمرة 1
|22
|27
|سمك بلطي نمرة 2
|17
|21
|سمك بلطي نمرة 3
|سمك بلطي أسواني
|17
|37
|سمك فليه بلطي
|30
|110
|سمك قشر بياض
|80
|110
|سمك قراميط شيلان
|10
|20
|سمك ثعابين
|50
|230
|سمك مكرونة خليجي
|20
|35
|سمك مكرونة سويسي
|30
|55
|سمك برانيس اسكندراني
|25
|45
|سمك مكرونة مجمدة
|20
|30
|سمك موسي
|90
|130
|سمك سبيط – كاليماري- سابيا
|110
|170
|سمك قرش
|30
|40
|سمك حدادي
|10
|سمك كابوريا
|30
|120
|سمك مرجان 1
|30
|40
|سمك مرجان نمرة 2
|20
|28
|سمك مرجان مجمد
|19
|25
|سمك بربون نمرة 1
|40
|50
|سمك بربون نمرة 2
|32
|38
|سمك بربون مجمد
|25
|35
|سمك دنيس
|90
|130
|جمبري جامبو
|400
|450
|جمبري نمرة 1
|300
|350
|جمبري نمرة 2
|200
|250
|جمبري نمرة 2 مجمد
|85
|165
|جمبري نمرة 3
|90
|180
|سمك بوري نمرة 1
|40
|50
|سمك بوري نمرة 2
|32
|38
|سمك ماكريل مجمد
|25
|35
ومما شلا شك فيه أن توسع الدولة في مشروعات الإستزراع السمكي قد كان لها بالغ الأثر في الحد من استيراد الأسماك وتوفير قدر كبير من احتياجات الأسواق المصرية للأسماك بمختلف أنواعها.
وأخيرا يرجى العلم أن الأسعار سالفة الذكر تمثل سعر الجملة من منطقة سوق العبور وليس سعر البيع النهائي لدى تاجر التجزئة.