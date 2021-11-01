أسعار الأسماك والجمبري اليوم بسوق العبور للجملة

بواسطة أحمد ياسين
أسعار الأسماك اليوم سعر السمك بسوق الجملة

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم بسوق العبور للجملة استقرار كبيرا، وتعتبر الأسماك من الوجبات الهامة للكثير من الأسر المصرية من مختلف المستويات الاقتصادية، خاصة وأن أسعار الأسماك تتباين بشكل كبير حسب النوع، فهناك أنواع يبدأ سعر الكيلو منها ب20 جنيها، وأنواع أخرى تصل أسعار الكيلو منها إلى 450 جنيها، وفيما يلي نستعرض سويا الأسعار المسجلة اليوم بسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم نوفمبر 2021 في مصر بسوق العبور للجملة

النوع السعر يبدأ من إلي
سمك بلطي نمرة 1 22 27
سمك بلطي نمرة 2 17 21
سمك بلطي نمرة 3
سمك بلطي أسواني 17 37
سمك فليه بلطي 30 110
سمك قشر بياض 80 110
سمك قراميط شيلان 10 20
سمك ثعابين 50 230
سمك مكرونة خليجي 20 35
سمك مكرونة سويسي 30 55
سمك برانيس اسكندراني 25 45
سمك مكرونة مجمدة 20 30
سمك موسي 90 130
سمك سبيط – كاليماري- سابيا 110 170
سمك قرش 30 40
سمك حدادي 10
سمك كابوريا 30 120
سمك مرجان 1 30 40
سمك مرجان نمرة 2 20 28
سمك مرجان مجمد 19 25
سمك بربون نمرة 1 40 50
سمك بربون نمرة 2 32 38
سمك بربون مجمد 25 35
سمك دنيس 90 130
جمبري جامبو 400 450
جمبري نمرة 1 300 350
جمبري نمرة 2 200 250
جمبري نمرة 2 مجمد 85 165
جمبري نمرة 3 90 180
سمك بوري نمرة 1 40 50
سمك بوري نمرة 2 32 38
سمك ماكريل مجمد 25 35
أسعار الأسماك

ومما شلا شك فيه أن توسع الدولة في مشروعات الإستزراع السمكي قد كان لها بالغ الأثر في الحد من استيراد الأسماك وتوفير قدر كبير من احتياجات الأسواق المصرية للأسماك بمختلف أنواعها.

وأخيرا يرجى العلم أن الأسعار سالفة الذكر تمثل سعر الجملة من منطقة سوق العبور وليس سعر البيع النهائي لدى تاجر التجزئة.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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