شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم بسوق العبور للجملة استقرار كبيرا، وتعتبر الأسماك من الوجبات الهامة للكثير من الأسر المصرية من مختلف المستويات الاقتصادية، خاصة وأن أسعار الأسماك تتباين بشكل كبير حسب النوع، فهناك أنواع يبدأ سعر الكيلو منها ب20 جنيها، وأنواع أخرى تصل أسعار الكيلو منها إلى 450 جنيها، وفيما يلي نستعرض سويا الأسعار المسجلة اليوم بسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم نوفمبر 2021 في مصر بسوق العبور للجملة

النوع السعر يبدأ من إلي سمك بلطي نمرة 1 22 27 سمك بلطي نمرة 2 17 21 سمك بلطي نمرة 3 سمك بلطي أسواني 17 37 سمك فليه بلطي 30 110 سمك قشر بياض 80 110 سمك قراميط شيلان 10 20 سمك ثعابين 50 230 سمك مكرونة خليجي 20 35 سمك مكرونة سويسي 30 55 سمك برانيس اسكندراني 25 45 سمك مكرونة مجمدة 20 30 سمك موسي 90 130 سمك سبيط – كاليماري- سابيا 110 170 سمك قرش 30 40 سمك حدادي 10 سمك كابوريا 30 120 سمك مرجان 1 30 40 سمك مرجان نمرة 2 20 28 سمك مرجان مجمد 19 25 سمك بربون نمرة 1 40 50 سمك بربون نمرة 2 32 38 سمك بربون مجمد 25 35 سمك دنيس 90 130 جمبري جامبو 400 450 جمبري نمرة 1 300 350 جمبري نمرة 2 200 250 جمبري نمرة 2 مجمد 85 165 جمبري نمرة 3 90 180 سمك بوري نمرة 1 40 50 سمك بوري نمرة 2 32 38 سمك ماكريل مجمد 25 35

ومما شلا شك فيه أن توسع الدولة في مشروعات الإستزراع السمكي قد كان لها بالغ الأثر في الحد من استيراد الأسماك وتوفير قدر كبير من احتياجات الأسواق المصرية للأسماك بمختلف أنواعها.

وأخيرا يرجى العلم أن الأسعار سالفة الذكر تمثل سعر الجملة من منطقة سوق العبور وليس سعر البيع النهائي لدى تاجر التجزئة.