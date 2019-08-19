أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مصر 19 أغسطس وفق مؤشرات وبيانات الأسواق الآن

الأسماك ما بعد موسم الأعياد لها وضع خاص، فدائما يزداد الطلب على السمك بعد فترة قد تكون طويلة من الانقطاع عن استهلاك السمك لصالح زيادة استهلاك اللحوم الحمراء بحكم متطلبات الموسم، وعموما شهدت مُعظم فترات العام استقرار بالإنتاج من جانب المزارع، مع المشروعات الكبرى للإنتاج السمكي والتي دشنتها الدولة وتم افتتحها فعلياً بالعم 2018-2019 وساهمت في خفض الأسعار لتوافر إنتاج السمك بالسوق، ولكن تظل فترة ما بعد العيد توقيت قد يرتفع فيه أسعار بعض أنواع السمك ولو بشكل ضئيل.. فهيا بنا نتعرف على أسعار السمك اليوم بأسواق مصر الاثنين 18-8-2019.

كم هي أسعار الأسماك صباح اليوم بمصر

رغم ازدياد الطلب تدريجياً على الأسماك بعد إجازة العيد، إلا أن لا يزال تأثير التركيز على اللحوم الحمراء واضح، ولا يزال الطلب بسوق السمك عند مستواه الأقل من المعتاد، وبالمتابعة اتضح توافر جميع الأصناف بمستويات جيدة، مع وضوح تام أن الأسعار مستقرة، وهذا ما سوف نوضحه تفصيلياً عند الحديث عن تفاصيل أسعار الأسماك اليوم الاثنين 19 أغسطس بمصر.

حيث جاء السمك البوري الاثنين 19 أغسطس من الفئة الأولى بسعر يبدأ ب 50ج حتى سعر 58ج، وجاء البوري صباح اليوم من الفئة الثانية بسعر يبدأ من 40ج حتى سعر 48ج، ثم وجدنا أصناف الجمبري المختلفة بالسوق ثابتة السعر فالبلدي العادي من 90ج حتى سعر 160ج، والمجمد من سعر 85ج حتى 165 جنيه، أما الجامبو ذات الأحجام الكبيرة فمن 200 ج حتى 310ج.

وتابعنا باقي أصناف السمك وأسعارها الآن بالسوق فوجدنا الكابوريا وقطعاً حسب الحجم تأتي بسعر يبدأ من 30 جنيه وينتهي عند سعر للأحجام الكبيرة 150 جنيه، وثبت الاثنين 19 أغسطس سعر السمك موسى أيضا ليسجل من 50ج حتى سعر 64 جنيه كما بينت أرقام السوق، وعن سعر السمك من نوع البلطي 19 أغسطس فلقد سجل البلطي بلدي 1 من 32 جنيه حتى سعر للكيلو 35 جنيه، أما عن سعر البلطي 2 فوجدنا الاثنين يسجل من 25ج حتى 30 جنيه، ووجدنا بالمتابعة لأسعار الأسماك صباح اليوم سعر الأسواني من السمك البلطي من 15 جنيه للكيلو حتى سعر 35 جنيه للكيلو.