أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

تستمر حالة الاستقرار والثباب التي تشهدها أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الراهنة ، حيث قد شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار اليوم في الأسواق المحلية ، ونقدم لك أسعار الأسمنت لليوم الأحد 28 يوليو 2019.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 855 جنيها، وأعلى سعر 855 جنيها، ومتوسط السعر 855 جنيه.

الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.

شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيه.

أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.

أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.

شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيه.

شركة وادي النيل : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيه.

لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 840 جنيها، وأعلى سعر 840 جنيه، ومتوسط السعر 840 جنيه.

ميديكوم أسوان : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.

أسمنت سيناء : أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.

السويس للأسمنت : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.

أسمنت حلوان : أقل سعر 845 جنيها، وأعلى سعر 845 جنيها، ومتوسط السعر 845 جنيها.

أسمنت بني سويف : أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.

أسمنت السويدي : أقل سعر 850 جنيها، وأعلى سعر 850 جنيها، ومتوسط السعر 850 جنيها.

أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.

أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أسمنت شورى (شورى): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد