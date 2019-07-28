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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

تستمر حالة الاستقرار والثباب التي تشهدها أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الراهنة ، حيث قد شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار اليوم في الأسواق المحلية ، ونقدم لك أسعار الأسمنت لليوم الأحد 28 يوليو 2019.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 855 جنيها، وأعلى سعر 855 جنيها، ومتوسط السعر 855 جنيه.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة وادي النيل : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 840 جنيها، وأعلى سعر 840 جنيه، ومتوسط السعر 840 جنيه.
  •  ميديكوم أسوان : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت سيناء : أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • السويس للأسمنت : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان : أقل سعر 845 جنيها، وأعلى سعر 845 جنيها، ومتوسط السعر 845 جنيها.
  • أسمنت بني سويف : أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.
  • أسمنت السويدي : أقل سعر 850 جنيها، وأعلى سعر 850 جنيها، ومتوسط السعر 850 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت شورى (شورى): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد

  • سيناء للأسمنت الأبيض: أقل سعر 2350 جنيها، واعلى سعر 2370 جنيه.
  • أسمنت سوبر سيناء: أقل سعر 2250 جنيها، واعلى سعر 2270 جنيه.
  • رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): أقل سعر 2250 جنيها، وأعلى سعر 2270 جنيه.
  • أسمنت رويال العادة: أقل سعر 2270 جنيها، وأعلى سعر 2300 جنيه.
  • أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): أقل سعر 2250 جنيها، واعلى سعر 2270 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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