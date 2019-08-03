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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية
الأسمنت

نقوم عن طريق موقع كلمة دوت أورج بتقديم تغطية بشكل مستمر لأحدث وأدق أسعار مواد البناء الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، فنقدم لك أسعار الأسمنت لليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 830، وأعلى سعر 835، ومتوسط السعر 833 جنيه.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 810، وأعلى سعر 810، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة وادي النيل:
    أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء (سيناء):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت:
    أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت بورتلاند طره :
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • أسمنت حلوان:
    أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت بني سويف:
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي:
    أقل سعر 830، وأعلى سعر 830، ومتوسط السعر 830 جنيه.
  • أسمنت جنوب الوادي:
    أقل سعر 795، وأعلى سعر 800، ومتوسط السعر 798 جنيه.
  • أسمنت قنا (المسلة):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت شورى (شورى):
    أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض لليوم

  • أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض: متوسط السعر 2450 جنيه.
  • أسمنت سوبر سيناء: متوسط السعر 2460 جنيه.
  • رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): متوسط السعر 2550 جنيه.
  • أسمنت رويال العادة: متوسط السعر 2500 جنيه.
  • أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): متوسط السعر 2445 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط

  • أسمنت سيناء (النخيل) 725 جنيه.
  • أسمنت حلوان (الواحة) 730 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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