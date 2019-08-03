أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية

نقوم عن طريق موقع كلمة دوت أورج بتقديم تغطية بشكل مستمر لأحدث وأدق أسعار مواد البناء الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، فنقدم لك أسعار الأسمنت لليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
أقل سعر 830، وأعلى سعر 835، ومتوسط السعر 833 جنيه.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر):
أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا (حورس):
أقل سعر 810، وأعلى سعر 810، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- شركة وادي النيل (المصري):
أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.
- شركة وادي النيل:
أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- لافارج للأسمنت (المخصوص):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- ميديكوم أسوان (أسوان):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت سيناء (سيناء):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- السويس للأسمنت:
أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.
- أسمنت بورتلاند طره :
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- أسمنت حلوان:
أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت بني سويف:
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت السويدي:
أقل سعر 830، وأعلى سعر 830، ومتوسط السعر 830 جنيه.
- أسمنت جنوب الوادي:
أقل سعر 795، وأعلى سعر 800، ومتوسط السعر 798 جنيه.
- أسمنت قنا (المسلة):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت شورى (شورى):
أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
أسعار الأسمنت الأبيض لليوم
- أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض: متوسط السعر 2450 جنيه.
- أسمنت سوبر سيناء: متوسط السعر 2460 جنيه.
- رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): متوسط السعر 2550 جنيه.
- أسمنت رويال العادة: متوسط السعر 2500 جنيه.
- أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): متوسط السعر 2445 جنيه.
أسعار الأسمنت المخلوط
- أسمنت سيناء (النخيل) 725 جنيه.
- أسمنت حلوان (الواحة) 730 جنيه.
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