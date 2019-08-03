أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية

نقوم عن طريق موقع كلمة دوت أورج بتقديم تغطية بشكل مستمر لأحدث وأدق أسعار مواد البناء الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، فنقدم لك أسعار الأسمنت لليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

الشركة العربية للأسمنت (المسلح):

أقل سعر 830، وأعلى سعر 835، ومتوسط السعر 833 جنيه.

أقل سعر 830، وأعلى سعر 835، ومتوسط السعر 833 جنيه. الشركة العربية للأسمنت (النصر):

أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.

أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه. شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه. أسمنت أسيك المنيا (أسيك):

أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.

أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه. أسمنت أسيك المنيا (حورس):

أقل سعر 810، وأعلى سعر 810، ومتوسط السعر 825 جنيه.

أقل سعر 810، وأعلى سعر 810، ومتوسط السعر 825 جنيه. شركة وادي النيل (المصري):

أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه.

أقل سعر 810، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 813 جنيه. شركة وادي النيل:

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 805 جنيه.

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 805 جنيه. شركة أسمنت النهضة (الصخرة):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه. لافارج للأسمنت (المخصوص):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. ميديكوم أسوان (أسوان):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. أسمنت سيناء (سيناء):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. السويس للأسمنت:

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه.

أقل سعر 815، وأعلى سعر 815، ومتوسط السعر 815 جنيه. أسمنت بورتلاند طره :

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيه. أسمنت حلوان:

أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه.

أقل سعر 825، وأعلى سعر 825، ومتوسط السعر 825 جنيه. أسمنت بني سويف:

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. أسمنت السويدي:

أقل سعر 830، وأعلى سعر 830، ومتوسط السعر 830 جنيه.

أقل سعر 830، وأعلى سعر 830، ومتوسط السعر 830 جنيه. أسمنت جنوب الوادي:

أقل سعر 795، وأعلى سعر 800، ومتوسط السعر 798 جنيه.

أقل سعر 795، وأعلى سعر 800، ومتوسط السعر 798 جنيه. أسمنت قنا (المسلة):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات. أسمنت شورى (شورى):

أقل سعر 805، وأعلى سعر 805، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض لليوم

أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض: متوسط السعر 2450 جنيه.

أسمنت سوبر سيناء: متوسط السعر 2460 جنيه.

رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): متوسط السعر 2550 جنيه.

أسمنت رويال العادة: متوسط السعر 2500 جنيه.

أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): متوسط السعر 2445 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط