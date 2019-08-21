 التخطي إلى المحتوى

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية
أسعار الأسمنت

نحرص عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير بشكل يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار مواد البناء الموجودة في الشركات والمصانع المصرية ، ونقدم لك أسعار الأسمنت وذلك لليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف المصانع والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 21 أغسطس

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 808 جنيها.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 800 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 800 جنيها.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل سعر 800 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 800 جنيها.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 800 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 800 جنيها.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء (سيناء):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت (السويس):
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره):
    أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان (حلوان):
    أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 823 جنيها.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 808 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي (السويدي):
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):
    أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة):
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
  • أسمنت شورى (شورى):
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.