 التخطي إلى المحتوى

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

نتابع من خلال موقع كلمة دوت أورج أدق وأسعر أسعار مواد البناء الموجودة في مختلف المصانع والشركات المصرية ، فنقدم لك اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، أحدث أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف المصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهاتا.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء (سيناء): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت (السويس): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره): أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان (حلوان): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي (السويدي): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيه.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي): أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
  • أسمنت شورى (شورى): أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.