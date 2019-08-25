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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية
أسعار الأسمنت

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف الأخبار الخاصة بالتطورات التي تطرأ على أسعار مواد البناء الموجودة في مصر ، ونقدم لك اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 ، تقرير بشكل مفصل فيما يتعلق بأسعار الأسمنت في مختلف الشركات والمصانع المصرية من خلال الجدول التالي.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس في المصانع المصرية

اسم الشركةمتوسط أسعار اليوم الأحدأسعار أمس السبتأسعار أول أمس الجمعة
الشركة العربية للأسمنت (المسلح)823 جنيه مصري823 جنيه مصري820 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت (النصر)800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
أسمنت أسيوط المهندس808 جنيه مصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري
صناعات مواد البناء التعمير808 جنيه مصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري
أسمنت أسك المنيا أسيك818 جنيه مصري818 جنيه مصري818 جنيه مصري
أسمنت أسيك المنيا حورس805 جنيه مصري805 جنيه مصري805 جنيه مصري
أسمنت النهضة الصخرة800 جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل المصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري808 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل (وادي النيل)808 جنيه مصري805 جنيه مصري805 جنيه مصري
لافارج للأسمنت المخصوص803  جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري 798 جنيه مصري798 جنيه مصري
أسمنت العريش العسكري808 جنيه مصري805  جنيه مصري805  جنيه مصري
أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
الشركة القومية للأسمنت الفاخر805  جنيه مصري805 جنيه مصري805 جنيه مصري
السويس للأسمنت (السويس) 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري 805 جنيه مصري
أسمنت بورتلاند طرة (طرة)818 جنيه مصري818 جنيه مصري818 جنيه مصري
أسمنت حلوان (حلوان)833 جنيه مصري833 جنيه مصري815 جنيه مصري
أسمنت شورى (شورى)800 جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
أسمنت مصر بني سويف825 جنيه مصري818 جنيه مصري818 جنيه مصري
أسمنت السويدي (السويدي)825 جنيه مصري825 جنيه مصري820 جنيه مصري
أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)800 جنيه مصري800 جنيه مصري800 جنيه مصري
مصر للأسمنت قنا المسلة800 جنيه مصري798 جنيه مصري798 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف)808 جنيه مصري808 جنيه مصري805 جنيه م

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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