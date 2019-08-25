أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف الأخبار الخاصة بالتطورات التي تطرأ على أسعار مواد البناء الموجودة في مصر ، ونقدم لك اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 ، تقرير بشكل مفصل فيما يتعلق بأسعار الأسمنت في مختلف الشركات والمصانع المصرية من خلال الجدول التالي.
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس في المصانع المصرية
|اسم الشركة
|متوسط أسعار اليوم الأحد
|أسعار أمس السبت
|أسعار أول أمس الجمعة
|الشركة العربية للأسمنت (المسلح)
|823 جنيه مصري
|823 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت (النصر)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت أسيوط المهندس
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|صناعات مواد البناء التعمير
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت أسك المنيا أسيك
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت أسيك المنيا حورس
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت النهضة الصخرة
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل المصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل (وادي النيل)
|808 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|لافارج للأسمنت المخصوص
|803 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت ميدكو أسوان (أسوان)
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت العريش العسكري
|808 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت سيناء (سيناء)
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|الشركة القومية للأسمنت الفاخر
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|السويس للأسمنت (السويس)
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت بورتلاند طرة (طرة)
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت حلوان (حلوان)
|833 جنيه مصري
|833 جنيه مصري
|815 جنيه مصري
|أسمنت شورى (شورى)
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت مصر بني سويف
|825 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت السويدي (السويدي)
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|مصر للأسمنت قنا المسلة
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف)
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|805 جنيه م
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