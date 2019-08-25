أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوي على مختلف الأخبار الخاصة بالتطورات التي تطرأ على أسعار مواد البناء الموجودة في مصر ، ونقدم لك اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 ، تقرير بشكل مفصل فيما يتعلق بأسعار الأسمنت في مختلف الشركات والمصانع المصرية من خلال الجدول التالي.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26 أغسطس في المصانع المصرية