أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

تواصل أسعار الأسمنت ومختلف مواد البناء حالة الاستقرار والهدوء في الأسعار للشهر الثاني على التوالي ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم أدق أسعار الأسمنت الموجودة في السوق المصري بمختلف الشركات والمصانع ، وذلك لليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء بالمصانع المصرية