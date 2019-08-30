أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

تواصل أسعار الأسمنت حالة الهدوء والاستقرار التي تعيشه في مصر منذ فترة ، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أحدث أسعار تداول الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، لذلك نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير مستمر بشكل يومي ، يتضمن أدق أسعار الأسمنت الموجودة في الأسواق المصرية ، وهو ما نقدمه لكم لليوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الأسمنت في الشركات المصرية لليوم الجمعة 30 أغسطس