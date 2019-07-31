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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في الشركات والمصانع المصرية
الأسمنت

نقدم لك عن طريق موقع كلمة دوت أورج أسعار الأسمنت لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع العاملة بمصر ، وذلك لما تلقاه أسعار مواد البناء من أهمية بالغة بين قطاعات كثيرة من الأشخاص ، ورغبتهم في معرفة أدق وأحدث أسعار الأسمنت الموجودة في الأسواق.

أسعار الأسمنت في الشركات اليوم الخميس

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • سعر طن الأسمنت لدى لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت : أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان : أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي (السويدي): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي): أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت شورى : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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