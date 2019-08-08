أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 – 8 – 2019 في المصانع والشركات المصرية

شهدت أسعار الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 ، حالة من الاستقرار والثبات ، ونحرص من خلال كلمة دوت أورج على تقديم وعرض تقرير يومي يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة في جمهورية مصر العربية.
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 أغسطس
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
أقل سعر 830 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 833 جنيه.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 813 جنيه.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا (حورس):
أقل سعر 810 جنيه، وأعلى سعر 810 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- شركة وادي النيل (المصري):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 813 جنيه.
- شركة وادي النيل (وادي النيل):
أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- لافارج للأسمنت (المخصوص):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- ميديكوم أسوان (أسوان):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت سيناء (سيناء):
- أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- السويس للأسمنت (السويس):
أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره (طره):
أقل سعر 805 جنيه، وأعلى سعر 805 جنيه، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- أسمنت حلوان (حلوان):
أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت السويدي (السويدي):
أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):
أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا (المسلة):
أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
- أسمنت شورى (شورى):
أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه
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