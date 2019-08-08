أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 – 8 – 2019 في المصانع والشركات المصرية

شهدت أسعار الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 ، حالة من الاستقرار والثبات ، ونحرص من خلال كلمة دوت أورج على تقديم وعرض تقرير يومي يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة في جمهورية مصر العربية.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 أغسطس