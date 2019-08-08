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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 – 8 – 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

شهدت أسعار الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام 2019 ، حالة من الاستقرار والثبات ، ونحرص من خلال كلمة دوت أورج على تقديم وعرض تقرير يومي يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة في جمهورية مصر العربية.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8 أغسطس

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 830 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 833 جنيه.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 810 جنيه، وأعلى سعر 810 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل):
    أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء (سيناء):
  • أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت (السويس):
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره):
    أقل سعر 805 جنيه، وأعلى سعر 805 جنيه، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • أسمنت حلوان (حلوان):
    أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي (السويدي):
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):
    أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة):
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
  • أسمنت شورى (شورى):
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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