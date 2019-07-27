أسعار الأسمنت اليوم السبت 27 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

تشهد أسعار الأسمنت ومختلف مواد البناء حالة من الاستقرار والثبات في مصر خلال الفترة الراهنة ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية وذلك لليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو 2019.
أسعار الأسمنت اليوم السبت
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 855 جنيها، وأعلى سعر 855 جنيها، ومتوسط السعر 855 جنيها.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
- أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
- شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 840 جنيها، وأعلى سعر 840 جنيه، ومتوسط السعر 840 جنيه.
- سعر طن الأسمنت لدى ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- أسمنت سيناء (سيناء): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- السويس للأسمنت : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
- أسمنت حلوان : أقل سعر 845 جنيها، وأعلى سعر 845 جنيها، ومتوسط السعر 845 جنيها.
- أسمنت بني سويف (مصر بني سويف): أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.
- أسمنت السويدي : أقل سعر 850 جنيها، وأعلى سعر 850 جنيها، ومتوسط السعر 850 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت شورى : أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
التعليقات