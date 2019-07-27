أسعار الأسمنت اليوم السبت 27 يوليو 2019 في المصانع والشركات المصرية

تشهد أسعار الأسمنت ومختلف مواد البناء حالة من الاستقرار والثبات في مصر خلال الفترة الراهنة ، واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية وذلك لليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو 2019.

أسعار الأسمنت اليوم السبت