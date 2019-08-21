أسعار الأسمنت اليوم في مصر 21 أغسطس| وفق أحدث أخبار أسواق البناء الآن

أسعار الأسمنت بكل الأنواع التي يشملها سوق البناء المصري تأتيكم عبر هذا التقرير لنتناول أسعار اليوم للأسمنت المسلح، والأسمنت الأبيض والأسمنت المخلوط والأسمنت المقاوم، وذلك حسب ما جاء من أحدث أخبار أسواق البناء المصرية بتاريخ اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 والتي تحكمت فيه نتائجه تداولات السوق من العرض والطلب والبيع والشراء، وسط واقع مُستقر يتحكم في أسعار الأسمنت إلى حد كبير ساهم في تقليل تكلفة البناء بشكل ملحوظ.

كم هي أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر

سعر الأسمنت المسلح اليوم الأربعاء بمصر: ثبتت الأسعار الخاصة بالأسمنت المسلح اليوم بمصر عند أسعار الأمس المسجلة عند أخر ساعات تداول أسواق الأسمنت، وتراوح السعر الخاص بالأسمنت المسلح اليوم بالأسواق المصرية من سعر بدأ ب 800 جنيه للطن وسجلته أسعار اسمنت أسوان والمخصوص والصخرة حتى سعر 835 جنيه سجله أسمنت بني سويف، أما أسمنت السويدي الأربعاء 21 أغسطس فسجل 825 جنيه للطن.

ونأتي لأسعار اليوم الأربعاء بالنسبة للأسمنت الأبيض: والذي أكدت البيانات الواردة أن سعره تراوح من 2300 جنيه حتى سعر اليوم الأربعاء 2500 جنيه، وبالنسبة لسعر الأسمنت المخلوط بسوق البناء المصرية الأربعاء 21-8-2019 فتراوح سعره للطن من 720 جنيه سعر اليوم حتى 723 جنيه سعر اليوم.

ونأتي للسعر الخاص بالأسمنت المقاوم 21 أغسطس 2019 لنجده يتراوح في سعره اليومي بسوق البناء من سعر 850 جنيه للمقاوم للملوحة، إلى 880 جنيه قاهر البحار، مروراً بأسمنت السويس الذي سجل الأربعاء سعر 840 جنيه إلى أسمنت السويدي من نوع المقاوم والذي سجل الأربعاء اليوم 853 جنيه.