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أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2019

تواصل أسعار الأسمنت حالة الهدوء والاستقرار التي تعيشها منذ فترة ، ويأتي ذلك في ظل استقرار السوق الاقتصادي العالمي ، يرغب الكثير من الأشخاص في متابعة أحدث التطورات والأسعار التي لها علاقة بمواد البناء في الشركات المصرية ، ونقدم لك من خلال موقع كلمة دوت أورج ، أسعار الأسمنت لليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ، في المصانع المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 808 جنيها.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
  • أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل):
    أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت سيناء:
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • السويس للأسمنت :
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره :
    أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان :
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • أسمنت بني سويف :
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • أسمنت السويدي :
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي:
    أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة):
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.
  • أسمنت شورى:
    أقل سعر 800 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 800 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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