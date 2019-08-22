أسعار الأسمنت والجبس اليوم في مصر الخميس 22 أغسطس| وفق بيانات وأخبار أسواق مواد البناء

سعر الأسمنت اليوم، جملة لها البعد العميق عند حساب تكاليف بناء الوحدات السكنية، فلا يمكن تجاهل مؤشرات ومستويات أسعار الأسمنت عند الشروع في تشييد أي مشروع عقاري صغيراً كان أم كبير، وسوق الأسمنت في مصر دائماً يُعطي مؤشرات جيدة لكن زادت تلك المؤشرات المتفائلة بعد التوسعات الكبرى في مصانع الأسمنت التي جعلت الصناعة الخاصة بقطاع الأسمنت تحتل مكانة محلية ودولية كبيرة مما أكد حالة استقرار أسعاره، وهذا تقرير اليوم 22-8-2019 يوضح أحدث أسعار الأسمنت بكل أنواعه بمصر.. فهيا بنا نتعرف بشكل دقيق وبالأرقام على تفاصيله.

كم هي أسعار الأسمنت اليوم الخميس في مصر

سيطرت قواعد ثبات السعر لزيادة العرض على الطلب على أسواق البناء عموماً وأسواق الأسمنت في مصر تحديداً، فنجد وفق بيانات أسعار اليوم أن سعر الأسمنت المسلح بسوق البناء المصري الخميس 22 أغسطس بدأ ب 798 جنيه كأقل سعر، وانتهى عند 835 جنيه كأعلى سعر اليوم مُسجل الخميس بخصوص الأسمنت من نوع المسلح، وعن سعر اليوم الخميس للأسمنت الأبيض بتاريخ 22 أغسطس أكد السوق من بياناته أن سعر الطن يبدأ من 2300 جنيه وينتهي عند سعر 2500 جنيه.

وعن السعر المُسجل اليوم الخميس للأسمنت المخلوط فلقد بدأ سعر الطن اليوم الخميس من 718 حتى 723 جنيه، ويأتي السعر اليوم المسجل بأسواق مواد البناء للأسمنت المقاوم ليسجل سعر يبدأ ب 840 جنيه وينتهي عند سعر 853 جنيه وفق تعاملات سوق البناء المصرية الخميس 22-8-2019.

وعن سعر الجبس بعد بدأ التداول والبيع والشراء بسوق البناء للخميس وجدنا أيضاً أسعار الجبس مستقرة، فجبس العامرية عند 630ج للطن الواحد، وجبس الدولية اليوم عند 680 جنيه للطن الواحد، وجبس المعمار اليوم الخميس عند 660ج وذلك للطن الواحد، وجاء سعر اليوم لجبس مصر سيناء الخميس عند 610ج وذلك أيضاً للطن الواحد.